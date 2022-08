Kylie Jenner e Stormy volano per supportare Travis Scott alla premiere dell’Arena

Kylie Jenner e figlia della coppia, la tempesta Sono stata a Londra con TS tutta la settimana, facendo shopping, mangiando e trascorrendo del tempo insieme. Lo spettacolo è un grosso problema per Travis, quindi devi immaginare che si sia divertito un po’ con la famiglia prima di questo.

Non è chiaro se il figlio di 6 mesi di Kylie e Travis abbia preso il volo, ma è abbastanza grande per volare… quindi probabilmente è rimasto con delle tate mentre mamma, papà e la sorella maggiore sono andati in città.