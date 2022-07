Kylie Jenner ha criticato per aver preso un volo di 12 minuti su un jet privato

Kylie Jenner è stata criticata per essere una “criminale climatica” dopo un volo di 12 minuti su un jet privato.

La star della Kardashian, 24 anni, è stata recentemente criticata dai fan per le sue “vanterie a strati” mentre si è recata su Instagram per condividere i suoi jet privati ​​con il fidanzato Travis Scott venerdì.

Il magnate della bellezza miliardario è stato ancora una volta criticato per aver utilizzato jet privati ​​dopo che l’account Twitter di Celebrity Jets ha condiviso i suoi itinerari di volo, alcuni dei quali erano di appena 12 e 17 minuti.

Celebrity Jets ha anche condiviso una mappa di volo di un gruppo di voli a corto raggio venerdì scorso, uno dei quali presumibilmente mostra il suo aereo sull’unico volo di 12 minuti da Van Nuys, Los Angeles, a Camarillo, nella contea di Ventura, in California.

Shock: Kylie Jenner è stata definita una “criminale del clima” per aver preso un volo di 12 minuti su un jet privato dopo essere stata colpita a colpi di arma da fuoco per essersi vantata degli aerei di lei e di Travis Scott

L’account ha riferito che il jet privato di Kylie ha effettuato un volo da Camarillo, in California, a Van Nuys mercoledì scorso, rilevando un tempo di volo approssimativo di soli 17 minuti.

La pagina Twitter ha anche riferito che il suo aereo ha preso un volo di 29 minuti più tardi quel giorno, volando da Van Nuys a Palm Springs, in California.

Celebrity Jets ha anche condiviso una mappa di volo di un’altra serie di voli venerdì scorso, mostrando il loro aereo che vola da Palm Springs a Van Nuys in un volo di 35 minuti.

Ha anche affermato che l’aereo di Kylie ha volato solo 12 minuti da Van Nuys a Camarillo più tardi quel giorno.

Nell’aria: con molto spazio a bordo: il jet di lusso di Kylie ha 10 sedili in pelle bianca ricamati con le sue iniziali (è stata fotografata sull’aereo all’inizio di quest’anno con Stormi e Khloe)

Viaggi: l’account Twitter di Celebrity Jets ha condiviso i suoi itinerari di volo, mostrando una serie di viaggi brevi compresi quelli segnalati per 12 e 17 minuti READ Netflix sta cambiando il modo di fare film per competere con Disney Plus

In risposta alla sua serie di viaggi molto brevi, le persone arrabbiate si sono rivolte a Twitter per criticare Kylie per essere una “criminale del clima” per non aver utilizzato altri mezzi per viaggiare in brevi viaggi.

Una persona arrabbiata: “Sembra che a Kylie piaccia prendere il suo aereo per viaggi brevi possibilmente guidabili. Sembra essere un argomento qui.

Un altro ha detto: ‘Kylie Jenner: una criminale climatica a tempo pieno. A questi aerei non dovrebbe mai essere permesso di decollare.

Un terzo ha criticato: “Questo wtf dovrebbe essere illegale”.

Un quarto ha aggiunto: “Questo è scandaloso”.

Mentre un quinto ha commentato: hai preso un volo di 12 minuti??? Perché le è stato permesso di salire in macchina sul serio.

Aerei: Ha anche affermato che l’aereo di Kylie ha volato solo 12 minuti da Van Nuys a Camarillo.

Decollo: Celebrity Jets ha anche condiviso una mappa di volo di un’altra serie di voli venerdì scorso, mostrando il loro aereo che vola da Palm Springs a Van Nuys in un volo di 35 minuti.

The Fury: In risposta alla sua serie di viaggi molto brevi, le persone arrabbiate sono andate su Twitter per criticare Kylie per essere una “criminale climatica” per non aver guidato invece i viaggi brevi.

Un’altra persona ha notato che se stava volando all’aeroporto di Van Nuys dalla sua casa a Hidden Hills, Los Angeles, per il suo volo per Camarillo, avrebbe dovuto viaggiare nella direzione opposta della sua destinazione per raggiungere l’aeroporto.

La cosa peggiore è che Van Nuys è a 16 miglia da Calabasas, dove vive. Hai percorso 26 miglia nella direzione opposta per fare un viaggio.

MailOnline ha contattato i rappresentanti di Kylie per un commento.

Viene dopo che era Kylie I fan hanno criticato il suo “vantaggio senza classi” la scorsa settimana per essere andato su Instagram per condividere i suoi jet privati ​​con il fidanzato Travis Scott.

Venerdì, il magnate della bellezza miliardario ha condiviso una foto in bianco e nero di se stessa e dell’artista musicale, 31 anni, con due grandi aeroplani mentre scriveva: “Vuoi prendere il mio o il tuo?”

Foto appariscente: arriva dopo che i fan hanno criticato Kylie e Travis Scott per essersi vantati dei suoi aerei e jet privati ​​mentre lei chiedeva ai follower: “Vuoi prendere il mio aereo o il tuo?” Venerdì READ Raccolta di voci: Triple H torna in NXT, Foley lascia la WWE, Charlotte Flair

I follower hanno risposto, con molti che si sono rivolti alla sezione commenti per criticare il post insapore in un momento in cui il riscaldamento globale e l’aumento del costo della vita sono problemi importanti in gran parte degli Stati Uniti.

Nell’istantanea, i due, che si frequentano dal 2017, si abbracciano con le teste accatastate l’uno nelle spalle dell’altro.

Anche la loro figlia di quattro anni, Stormy Webster, stava vivendo un momento affettuoso mentre abbracciava i suoi genitori.

La foto è stata artisticamente scattata come un’inquadratura ampia che mostrava Rolls Royce, enfatizzando la vita di lusso, mentre i fan rispondevano alle manifestazioni di ricchezza.

Sbalordisce l’occhio: il jet di lusso Bombardier Global 7500 di Kylie è stato acquistato nel 2020 per 72,8 milioni di dollari.

Nella sezione commenti, un seguace ha scritto: “Tanto da vantarsi della propria fortuna mentre gli altri sono a malapena vivi!”

Un altro ha aggiunto: “Forse non prendi neanche tu e riduci la tua impronta di carbonio?”

“Perché dovrei limitare il mio consumo di carne e usare cannucce di carta mentre pompo l’1% di tonnellate di carbonio nell’atmosfera per una gita di un giorno a Palm Springs”, ha detto un terzo sarcastico.

Mentre un altro ha scritto: “Che ne dici di combattere il cambiamento climatico?”

Un’altra persona ha aggiunto: “Questa dimostrazione di ricchezza è incredibile, quindi è separata dalle lotte della gente comune”.

Insapore: i follower hanno risposto, con molti che si sono rivolti alla sezione commenti per criticare il post insipido in mezzo al riscaldamento globale e all’aumento del costo della vita

Il mese scorso, la miliardaria è stata fotografata mentre effettuava un rapido volo giornaliero di 30 minuti per Palm Springs, in California, sul suo Bombardier Global 7500 personalizzato, che ha acquistato nel 2020 per 72,8 milioni di dollari.

Con molto spazio a bordo – l’aereo di lusso di Kylie ha 10 sedili in pelle bianca ricamati con le sue iniziali – anche mamma Kris Jenner e il suo ragazzo, Corey Gamble, sono stati avvistati durante il volo.

Il tempo medio di volo da Los Angeles a Palm Springs è di 49 minuti, mentre il tempo trascorso in aria è di soli 30 minuti.

Celebrità come Kylie sono state criticate per i loro lussuosi viaggi in aereo, specialmente nei viaggi brevi.

Joaquin Phoenix ha invitato le star a fare sacrifici agli Oscar 2020, dicendo “Non dobbiamo prendere aerei privati ​​per Palm Springs”.

Jet Set: il mese scorso, il miliardario è stato fotografato mentre prendeva un veloce volo di 30 minuti di un giorno a Palm Springs, in California, sul suo jet personalizzato

All’inizio di questa settimana, la coppia di lunga data è uscita a West Hollywood per due sere di seguito.

Hanno sfoggiato uno spettacolo moderno, con Kyle che indossava un mini abito aderente in PVC nero per la cena di una notte di Craig.

Si è assicurata di condividere le foto della serata con i suoi follower sui social media.

Un filmato mostrava il rapper nato a Houston che abbracciava la star del reality TV da dietro mentre si trovava davanti a uno specchio.

Mostrare affetto: Kylie e Travis erano adorabili in un recente selfie condiviso sui social media

Fan n. 1: Kylie ha mostrato il suo sostegno per il suo uomo mentre disegnava un paio di scarpe da ginnastica inedite dalla sua ultima collaborazione di scarpe.

Più tardi durante la settimana, Kylie ha mostrato il suo sostegno per il suo uomo mentre disegnava un paio di scarpe da ginnastica dalla sua ultima collaborazione di scarpe.

Ciò è avvenuto un giorno prima che Dior lanciasse la sneaker B713 insieme alla star del rap.

Jenner è un partner di assistenza globale, come evidenziato da un altro post recente con Travis.

The Keeping Up with the Kardashians allume ha creato un thread sulla sua storia di Instagram la scorsa settimana in cui ha preparato un delizioso panino per il suo ragazzo.