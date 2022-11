Kyrie Irving è stata sospesa dai Brooklyn Nets per “non aver negato l’antisemitismo” dopo la controversia su Twitter

CNN

I Brooklyn Nets hanno annunciato la sospensione giovedì Kyrie IrvingGiorni dopo aver twittato un collegamento a un documentario che era stato criticato come antisemita, in seguito ha difeso la sua decisione di farlo.

In Una dichiarazione Su Twitter, il gruppo ha affermato di aver “cercato ripetutamente di aiutare Irving a capire il danno e il pericolo delle sue parole e azioni, iniziato quando ha promosso un film con un odio antisemita profondamente inquietante”.

Il proprietario dei Nets Joe Tsai e la NBA la scorsa settimana hanno rimproverato Irving per aver twittato un collegamento al film del 2018 “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America”, basato sull’omonimo libro di Ronald Dalton. Denunciato come antisemitismo da gruppi per i diritti civili.

I Nets hanno affermato di essere rimasti “scioccati” durante una sessione mediatica giovedì quando Irving si è rifiutato di dire inequivocabilmente di non avere convinzioni antisemite o di riconoscere specifici contenuti di odio nel film.

“Questa non è la prima volta che lo fa – ma non ha chiarito -“, ha detto il gruppo.

“Data una chiara opportunità, la negazione dell’antisemitismo è profondamente preoccupante, contraria ai valori della nostra organizzazione e costituisce un comportamento dannoso per la squadra. Di conseguenza, riteniamo che attualmente non sia idoneo a essere associato ai Brooklyn Nets. Kyrie soddisferà misure riparative obiettive che affrontino l’impatto dannoso della sua condotta.” Abbiamo deciso che sarà sospeso senza stipendio

Durante una conferenza stampa all’inizio di giovedì, a Irving è stato chiesto se si stesse scusando dopo aver twittato un collegamento al film, dicendo che non intendeva offendersi.

“Non volevo fare del male”, rispose Irving. “Non sono stato io a fare il documentario”.

“Per aver pubblicato qualcosa sul mio Instagram o Twitter che conteneva qualche sfortunata falsità, mi assumo la piena responsabilità, lo ripeto”, ha detto.

“Mi assumo la responsabilità di pubblicarlo”, ha continuato Irving. “Alcune cose sono sospettosamente false.

“Quando ero seduto su quel palco mi avete ascoltato tutti come se fosse la prima volta. Non credo a tutto ciò che tutti pubblicano. Questo è un documentario. Quindi, accetto la mia responsabilità.

Alla domanda se avesse convinzioni antisemite, Irving ha risposto: “Rispetto le persone di ogni ceto sociale. Abbraccio tutte le parti. È lì che mi siedo”.

Quando gli è stato chiesto di rispondere sì o no alla domanda, ha risposto: “Non posso essere antisemita se so da dove vengo”.

Rispondendo a quella risposta su Twitter, il CEO della Anti-Defamation League — “un’organizzazione no-profit che combatte contro l’antisemitismo e tutte le forme di odio che minano la giustizia e il trattamento equo per ogni persona” — ha detto Irving “ha molto lavoro da fare.” .”

“La risposta alla domanda se hai delle convinzioni antisemite è sempre un ‘no’ inequivocabile. Abbiamo preso in parola @KyrieIrving quando ha detto di assumersi la responsabilità, ma oggi non ha mantenuto quella promessa”, Jonathan Greenblatt ha scritto Giovedì. “Kyrie ha molto lavoro da fare.”

Quell’apparizione sui media è seguita all’annuncio di mercoledì da parte di Irving e dei Nets che entrambi avrebbero donato $ 500.000 alle organizzazioni anti-odio.

In una precedente dichiarazione congiunta tra Irving, i Nets e la Lega anti-diffamazione, il 30enne ha affermato di essere “responsabile” dell'”impatto negativo” che il suo incarico ha avuto sulla comunità ebraica.

Ma giovedì sera, dopo l’annuncio della sospensione, Greenblatt ha scritto su Twitter che l’ADL “non può in buona coscienza accettare” la donazione di Irving.

“(Irving) ha avuto molte opportunità per fare la cosa giusta, scusarsi e condannare l’#antisemitismo. Ha fallito in quasi ogni passo lungo la strada. Questa sospensione è ben meritata”, Greenblatt disse. “Eravamo fiduciosi, ma dopo aver assistito alla debacle di una conferenza stampa, è chiaro che Khairy non si sente alcuna responsabilità per le sue azioni”.

All’inizio di questa settimana, l’analista della NBA e Basketball Hall of Famer Charles Barkley ha affermato di ritenere che la lega “ha lasciato cadere la palla” su Irving e che il giocatore avrebbe dovuto essere sospeso.

Martedì, alla domanda sul motivo per cui Irving non è stato disciplinato per le sue azioni, il direttore generale dei Nets Sean Marks ha detto ai giornalisti: “Penso che stiamo discutendo dietro le quinte”.

Lo ha detto il commissario NBA Adam Silver “Irving è rimasto deluso dal fatto che il Guardian non si sia scusato o condannato i “contenuti dannosi nel film che ha scelto di promuovere”. Venerdì incontrerà Irving la prossima settimana, ha affermato giovedì il commissario in una dichiarazione.

“Gary Irving ha preso la decisione sconsiderata di pubblicare un collegamento a un’immagine contenente materiale antisemita profondamente offensivo”, ha detto Silver.

“Apprezziamo il fatto che abbia accettato di unirsi ai Brooklyn Nets e alla Anti-Defamation League nella lotta all’antisemitismo e ad altre forme di discriminazione nel film che ha scelto di promuovere.

Irving non era disponibile per i media il lunedì o il martedì successivi alle partite dei Nets in quei giorni.

La dichiarazione congiunta afferma che le donazioni sono state fatte per “eliminare l’odio e l’intolleranza nelle nostre comunità”.

Greenblatt, con l’Anti-Defamation League, ha dichiarato: “In un momento in cui l’antisemitismo ha raggiunto livelli storici, sappiamo che il modo migliore per combattere l’odio secolare è affrontarlo frontalmente e cambiare i cuori e le menti”.

Kanye WestUn critico abituale dei commenti antisemiti sui social media e nelle interviste, giovedì ha twittato una foto del poliziotto per mostrare il suo sostegno a Irving.