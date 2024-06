La 50th Anniversary Collection di Atari sta ricevendo un enorme aggiornamento con quasi 40 giochi aggiuntivi

Atari ha praticamente iniziato l’intera faccenda dei giochi per console domestiche con il 2600, il precursore del NES. Questa console ha 45 anni e la stessa Atari è stata fondata più di 50 anni fa. Per celebrare il suo cinquantesimo compleanno, l’azienda ha rilasciato una solida linea di giochi chiamata Atari 50: celebrazione dell’anniversario. Ora sta ricevendo un massiccio aggiornamento con quasi 40 giochi aggiuntivi, anche se Atari deve ancora pubblicare un elenco completo di nuovi titoli.

Ciò porta il totale dei giochi disponibili in questa raccolta a circa 130, estratti da più console domestiche e portatili. Edizione ampliata per il cinquantesimo anniversario di Atari Aggiunge anche due nuove linee temporali al programma. Essenzialmente, queste sequenze temporali sono lezioni di storia interattive sull’azienda, complete di video e giochi giocabili.

Una linea temporale è un tuffo nella storia dell’azienda, chiamata “The Wider Atari World”. Presenta un ritorno al classico cabinato arcade Berzerk, Pongo Il creatore Al Corn e l’artista Evelyn Seto, che ha disegnato il famoso logo dell’azienda. La linea temporale della prima guerra tra console si concentra sulla battaglia tra Atari 2600 e Intellivision, che fu il precursore di Nintendo contro Sega. Per inciso, Atari aveva appena acquistato Intellivision, ponendo ufficialmente fine alla competizione.

L’aggiornamento verrà implementato questo autunno. Sarà anche la versione finale in futuro. Per i nuovi acquirenti, Edizione ampliata per il cinquantesimo anniversario di Atari Costa $ 40, con la versione Steelbook venduta al dettaglio per $ 50. Sarà disponibile su quasi tutte le piattaforme, inclusi Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC. L’edizione fisica Steelbook, solo per Switch e PS5, include carte artistiche, cartelli arcade, repliche di carte azione e altro ancora.