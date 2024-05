La 60enne Miss Buenos Aires afferma che il cambiamento sta arrivando con la fine della corsa a Miss Universo

Una reginetta di bellezza argentina di 60 anni potrebbe essere giunta alla fine, ma afferma che il suo straordinario viaggio è il “primo passo per cambiare” la percezione della società.

Alejandra Rodriguez ha fatto notizia in tutto il mondo ad aprile quando è stata incoronata Miss Buenos Aires, diventando la prima donna sopra i 60 anni a vincere un concorso organizzato dal franchise di Miss Universo.

Sebbene non sia riuscita a ripetere questa vittoria sabato per diventare Miss Argentina e guadagnarsi il diritto di rappresentare il suo paese nel concorso Miss Universo, ha vinto la categoria “Miglior volto” e ha celebrato il suo risultato come l’inizio di un cambiamento nel modo in cui la bellezza è percepito.

“Questo è il primo passo per il cambiamento che sta arrivando”, ha detto Rodriguez, avvocato e giornalista di professione, alla CNN en Español dopo il concorso.

“Spero che questo (il mio post) sia un segno del prima e del dopo. Penso che la bellezza esteriore sia sempre l’obiettivo principale, e non penso che sia sbagliato scegliere una bella donna, ma forse il concetto di bellezza deve esserlo. ampliato”, ha detto.

La partecipazione di Rodriguez è stata possibile solo dopo che l’organizzazione di Miss Universo ha cambiato le sue regole sull’età.

Fino al 2023, i concorrenti devono avere tra i 18 ei 28 anni al 1° gennaio dell’anno in cui hanno gareggiato. Dal 2024 non esiste alcun limite massimo di età.

“È stato un cambiamento positivo, e penso che sia avvenuto poco a poco, come tutti i cambiamenti”, ha detto, aggiungendo di essere grata di avere “l’opportunità di essere la prima”.

La fine del limite di età è stata solo una di una serie di modifiche alle regole introdotte dalla competizione nel 2023 nel tentativo di modernizzarsi.

Per la prima volta nei suoi oltre 70 anni di storia, il franchising ha dato il via libera anche alle donne sposate o divorziate, che hanno partorito o che sono incinte.

“C’erano anche una donna di 40 anni che ha partecipato, e una donna di 37 anni. Sembra che i confini si stiano davvero espandendo”, ha detto Rodriguez. “C’erano donne che erano madri, cose che prima erano inimmaginabili a Miss Universo.”

La Rodriguez ha detto che, sebbene non abbia avuto l’onore di rappresentare il suo paese, gli stereotipi riguardanti la bellezza, l’età, la forma e il peso stanno lentamente cambiando.

La vincitrice di sabato è stata Magali Bennjam, che aveva 29 anni e sarebbe stata giudicata troppo vecchia per competere secondo le regole precedenti.

Per ulteriori notizie e newsletter della CNN, crea un account su CNN.com