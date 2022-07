La Banca centrale europea alza i tassi di interesse di mezzo punto percentuale: aggiornamenti in tempo reale

A differenza di altri responsabili della politica monetaria, i funzionari della BCE devono affrontare l’ulteriore sfida di definire una politica In molti paesi diversiCiascuno ha la propria politica fiscale, prospettive economiche e livello di debito.

Mentre la banca sta inasprindo le sue politiche fiscali accomodanti aumentando i tassi di interesse e ponendo fine a programmi di acquisto di obbligazioni per miliardi di euro, sta anche cercando di evitare che i costi del debito pubblico divergano in modo significativo all’interno della zona euro e ostacoli l’efficacia della politica monetaria.

La banca dovrebbe annunciare ulteriori dettagli giovedì Un nuovo strumento di policy che stai progettando per impedire che i costi dei prestiti aumentino in modo asincrono Con i fondamentali economici del Paese.

Queste differenze tra i paesi si riflettono più chiaramente nei rendimenti delle obbligazioni sovrane, una misura degli oneri finanziari del governo. Gli investitori chiederanno rendimenti più elevati dai paesi che ritengono più rischiosi dei prestiti, probabilmente a causa di una storia di insolvenze del debito, instabilità politica o rallentamento della crescita economica.

Oneri finanziari per l’Italia, che ha uno dei tassi più alti L’onere del debito dell’Eurozona è aumentato notevolmente da quando la Banca centrale europea ha riaffermato i suoi piani per aumentare i tassi di interesse. Questa settimana, è aumentato di nuovo quando Il governo del Paese è crollato, con il premier Mario Draghi che si è dimesso giovedì dopo essere stato abbandonato da parti chiave della coalizione di governo. La differenza, o spread, tra i rendimenti delle obbligazioni sovrane a 10 anni dell’Italia e della Germania è ora il doppio di quello che era in quel momento l’anno scorso.

La Banca centrale europea considera un’improvvisa rottura nel rapporto tra oneri finanziari del governo e fondamentali economici La cosiddetta segmentazione del mercato. Ha detto che non lo tollererebbe in quanto ridurrebbe l’efficacia di altri strumenti di politica monetaria per ridurre l’inflazione.

“È fondamentale che i termini di finanziamento siano ampiamente sincronizzati in tutta la zona euro quando cambiamo posizione”, ha affermato all’inizio di questo mese Luis de Guindos, vicepresidente della banca. “Per due società uguali nell’eurozona, un cambiamento nella posizione di politica monetaria dovrebbe portare a una reazione simile nelle loro condizioni di finanziamento, indipendentemente dal paese in cui risiedono”.

Alla fine di giugno, la banca ha annunciato che, dall’inizio di luglio, avrebbe applicato la sua prima linea di difesa contro la vendita al dettaglio dirigendo il reinvestimento dei proventi delle obbligazioni in scadenza nel suo programma di acquisto di obbligazioni dell’era della pandemia da 1,85 trilioni di euro (1,88 trilioni di dollari). . Ai collegamenti di paesi che meglio sosterrebbero il loro obiettivo di coerenza di politica monetaria. Ad esempio, potresti utilizzare il rendimento dei titoli tedeschi per acquistare il debito italiano.

Allo stesso tempo, la banca ha affermato che sta lavorando a un nuovo strumento per evitare che gli oneri finanziari variano ampiamente in alcuni paesi. È stato necessario superare i disaccordi interni sulla progettazione di questo strumento per garantire che non incoraggiasse i governi a essere fiscalmente irresponsabili sulla base della convinzione che la banca centrale sarebbe stata salvata.

La banca centrale ha già affrontato questa battaglia. Al culmine della crisi del debito sovrano dell’eurozona un decennio fa, la banca centrale ha tentato di progettare uno strumento politico che corrispondesse a Draghi, allora presidente della BCE, per fare “tutto il necessario” per salvare. Euro. È stato accolto con molte sfide politiche e legali.

Alla fine, lo strumento, che consentirebbe alla banca di effettuare acquisti illimitati di debito statale se lo Stato facesse parte del programma ufficiale di salvataggio e riforma, non è stato utilizzato.

Il nuovo strumento dovrebbe arrivare con meno condizioni di cui il paese può trarre vantaggio.