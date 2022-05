La banca centrale russa ha tagliato i tassi di interesse chiave, citando i rischi di stabilità in calo

Cardinali, Kyler Murray ha interrotto le trattative contrattuali; QB non dovrebbe giocare per l'Arizona senza un nuovo contratto

CBR giovedì I fondi continuano a fluire in depositi in rubli a termine fisso, mentre l’attività creditizia rimane debole, controllando i rischi inflazionistici.

“Le condizioni esterne per l’economia russa sono ancora più difficili, limitando in modo significativo l’attività economica. I rischi per la stabilità fiscale sono mitigati in una certa misura e si sta attuando un allentamento di alcune misure di controllo del capitale”, ha aggiunto la CBR.

La banca centrale ha affermato che i risultati sui tassi di interesse dei futures consentiranno dinamiche di inflazione reali e attese. L’economia deve subire un “cambiamento strutturale su larga scala”. Per ridurre al minimo l’impatto degli ostacoli.

Ulteriori tagli alle tariffe potrebbero essere in programma nei prossimi incontri, il prossimo dei quali si terrà il 10 giugno.

“Secondo le previsioni di politica monetaria della Banca di Russia, l’inflazione annuale scenderà al 5,0-7,0% nel 2023 e al 4% nel 2024”, ha aggiunto la CBR.