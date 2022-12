La Banca dei Regolamenti Internazionali mette in guardia contro 80 trilioni di dollari di debito nascosto in forex swap

LONDRA (Reuters) – I fondi pensione e altre società finanziarie “non bancarie” hanno ora più di 80 trilioni di dollari di debito nascosto fuori bilancio in dollari in valuta estera, ha avvertito la Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS). compromessi.

La Banca dei regolamenti internazionali, soprannominata la banca centrale delle banche centrali del mondo, ha sollevato preoccupazioni nel suo ultimo rapporto trimestrale, in cui ha anche affermato che le turbolenze del mercato di quest’anno sono state in gran parte superate senza molti problemi importanti.

Dopo aver ripetutamente esortato le banche centrali ad agire in modo aggressivo per frenare l’inflazione, questa volta hanno adottato un tono più misurato, e hanno anche ripreso gli attuali problemi del mercato delle criptovalute e le turbolenze del mercato dei titoli di stato del Regno Unito a settembre.

Il suo principale avvertimento, tuttavia, è stato quello che ha descritto come un “punto cieco” per il debito di swap in valuta che rischiava di lasciare i politici nella “nebbia”.

I mercati degli swap in valuta, dove ad esempio un fondo pensione olandese o una compagnia di assicurazioni giapponese prendono in prestito dollari e prestano euro o yen allo “spot terminal” prima di restituirli in un secondo momento, hanno una storia di problemi.

Hanno assistito a difficoltà di finanziamento durante la crisi finanziaria globale e di nuovo nel marzo 2020, quando la pandemia di COVID-19 ha provocato il caos che ha richiesto alle principali banche centrali come la Federal Reserve statunitense di intervenire sulle linee di swap in dollari.

La Banca dei Regolamenti Internazionali ha affermato che le stime del debito “nascosto” a oltre $ 80 trilioni superano le azioni in dollari di Treasury, riacquisti e carte commerciali messe insieme, mentre la volatilità delle operazioni era di circa $ 5 trilioni al giorno ad aprile, due terzi del volume giornaliero di scambi di forex.

Per le banche non statunitensi e non statunitensi come i fondi pensione, le passività in dollari derivanti dagli swap su forex sono ora il doppio delle loro passività in dollari in bilancio.

“Il debito in dollari mancante da FX/Forward e Currency Swap è enorme”, ha affermato l’istituto con sede in Svizzera, descrivendo la mancanza di informazioni di prima mano sulla dimensione e l’ubicazione dei problemi come il problema principale.

“In tempi di crisi, le politiche per ripristinare il regolare flusso di dollari a breve termine nel sistema finanziario (come le linee di swap della banca centrale) vengono messe in atto nella nebbia”.

Debito in dollari fuori e in bilancio

più vicino

Il rapporto ha anche coperto gli sviluppi più ampi del mercato negli ultimi mesi.

I funzionari della BRI hanno chiesto a gran voce aumenti dei tassi aggressivi da parte delle banche centrali mentre l’inflazione continua a salire quest’anno, ma questa volta ci voleva un tono misurato.

Alla domanda se la fine del ciclo di inasprimento è in vista il prossimo anno, Claudio Borio, capo del settore monetario ed economico della BRI, ha affermato che dipenderà da come si evolveranno le condizioni, sottolineando anche la complessità degli alti livelli di debito e l’incertezza su quanto siano sensibili i mutuatari ora. . le tariffe sono più alte.

“La semplice risposta è che la risposta è più vicina di quanto non fosse inizialmente, ma non sappiamo fino a che punto devono spingersi le banche centrali”.

“Il nemico è un nemico vecchio e ben noto”, ha detto Borio, riferendosi all’inflazione. “Ma è passato molto tempo dall’ultima volta che abbiamo litigato.”

fluttuazioni del mercato

Dino acaro

Altre sezioni del rapporto si concentrano sui risultati di una recente indagine sul mercato globale dei cambi.

Ha stimato che $ 2,2 trilioni di scambi di valuta rischiano di non essere regolati in un dato giorno a causa di problemi tra le controparti, che potrebbero minare la stabilità finanziaria.

L’importo a rischio rappresenta circa un terzo del volume totale di trading forex disponibile ed è superiore di oltre 1,9 trilioni di dollari rispetto a tre anni prima, quando è stata condotta l’ultima indagine forex.

Anche il commercio di valuta estera continua a spostarsi dalle piattaforme di scambio multilaterali verso luoghi “meno ovvi” che impediscono ai responsabili politici di “monitorare adeguatamente i mercati valutari”, ha affermato.

Nel frattempo, il capo della ricerca e consulente economico della banca, Hyun Sung Shin, ha descritto i recenti problemi del mercato delle criptovalute come il crollo dell’exchange FTX e delle stablecoin, TerraUSD e Luna, come aventi caratteristiche simili alla maggior parte dei crash bancari.

Ha descritto molte delle criptovalute vendute come “DINO – decentralizzate solo di nome” e che la maggior parte delle loro attività correlate sono state svolte tramite intermediari tradizionali.

“Queste sono persone che accettano principalmente depositi in banche non regolamentate”, ha detto Shen, aggiungendo che si tratta in gran parte di separare l’elevata leva finanziaria e il disallineamento delle scadenze, proprio come ha fatto durante il crollo finanziario più di un decennio fa.

“Ciò che l’episodio ha mostrato è che sebbene la criptovaluta operi sotto la bandiera del decentramento, per molti versi è completamente centralizzata”.

Segnalazione di Mark Jones. A cura di Toby Chopra

