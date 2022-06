La benzina ha una media di $ 5 al gallone nella prima volta storica

11 giugno (Reuters) – I dati dell’American Automobile Association hanno mostrato che il prezzo della benzina statunitense ha superato per la prima volta una media di 5 dollari al gallone sabato, prolungando un aumento del prezzo del carburante che ha spinto l’inflazione.

I dati AAA hanno mostrato che il prezzo medio nazionale del normale gas senza piombo è salito a $ 5.004 al gallone l’11 giugno da $ 4.986 del giorno precedente.

I prezzi elevati della benzina sono un mal di testa per il presidente Joe Biden e i Democratici al Congresso mentre lottano per mantenere la loro stretta presa sul Congresso mentre si avvicinano le elezioni di medio termine di novembre.

Biden ha utilizzato diverse leve per cercare di abbassare i prezzi, tra cui un rilascio record di riserve strategiche statunitensi, deroghe alle regole di produzione estiva di benzina e una dipendenza dalle nazioni chiave dell’OPEC per aumentare la produzione.

Tuttavia, i prezzi del carburante sono aumentati in tutto il mondo a causa di una combinazione di domanda in ripresa, sanzioni imposte alla Russia produttrice di petrolio dopo l’invasione dell’Ucraina e pressione sulla capacità di raffinazione.

Distruggere la domanda Nonostante ciò, i viaggi su strada negli Stati Uniti sono rimasti relativamente robusti, solo pochi punti percentuali al di sotto dei livelli pre-pandemia, anche se i prezzi sono aumentati.

Tuttavia, gli economisti prevedono che la domanda comincerà a diminuire se i prezzi rimarranno sopra i 5 dollari al barile per un lungo periodo.

“Il livello di $ 5 è il punto in cui potremmo vedere quantità molto elevate di domanda di benzina”, ha affermato Reed Lanson, capo economista di Kpler.

Adeguato all’inflazione, la benzina media degli Stati Uniti è ancora di circa l’8% al di sotto del suo massimo di giugno 2008 di circa $ 5,41 al gallone, secondo i dati del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.

La gente guida lungo il ponte del governatore Alfred E. Driscoll all’inizio della festa del Memorial Day, tra l’aumento dei prezzi del gas e l’inflazione record, a Kisbee, New Jersey, USA, 27 maggio 2022. REUTERS/Eduardo Munoz/file Photo Leggi di più

Grafica Reuters

Finora la spesa per consumi è rimasta resiliente anche se l’inflazione è salita al livello più alto degli ultimi quattro decenni, con i bilanci delle famiglie sostenuti da programmi di sostegno per la pandemia e un mercato del lavoro teso che alimenta forti aumenti salariali, soprattutto per i lavoratori a basso reddito.

Il prodotto di benzina fornito, un indicatore della domanda, è stato di 9,2 milioni di barili al giorno la scorsa settimana, secondo la US Energy Information Administration, sostanzialmente in linea con le medie stagionali quinquennali.

I prezzi più alti per i conducenti arrivano in un momento in cui le principali compagnie petrolifere e del gas stanno realizzando abbondanti profitti. Shell ha registrato un trimestre record a maggio e Chevron Corp e BP hanno registrato i loro migliori numeri in un decennio. Leggi di più

Altre importanti società, tra cui Exxon Mobil e TotalEnergies, nonché operatori indipendenti di scisto negli Stati Uniti, hanno riportato numeri forti che hanno stimolato riacquisti di azioni e investimenti di dividendi. Leggi di più

Molte aziende hanno affermato che eviteranno investimenti eccessivi per aumentare la produzione a causa del desiderio degli investitori di risparmiare sulla spesa, piuttosto che rispondere a prezzi superiori a $ 100 al barile che durano da mesi. Leggi di più

Le raffinerie stanno lottando per ricostruire le scorte in diminuzione, in particolare sulla costa orientale degli Stati Uniti, a causa delle esportazioni in Europa mentre gli acquirenti si allontanano dal petrolio russo.

Attualmente, le raffinerie utilizzano circa il 94% della loro capacità, ma la capacità di raffinazione complessiva degli Stati Uniti è diminuita, con almeno cinque impianti di lavorazione del petrolio chiusi durante la pandemia.

Gli analisti hanno affermato che ciò ha portato per la prima volta da decenni a una carenza strutturale di capacità di raffinazione negli Stati Uniti.

(Segnalazione di Laura Sanicola e Shivani Tana) Montaggio di David Clarke e Jason Neely

