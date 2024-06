La beta di Space Marine 2 è stata annullata per concentrarsi sul “miglior” lancio possibile

Gli sviluppatori sono indietro Sottomarino spaziale 2 Hanno annunciato che la beta multiplayer prevista è stata annullata poiché il team vuole concentrare tutta la propria attenzione sul gioco in vendita al dettaglio e sul suo lancio. Dopo gli ultimi anni, che hanno visto così tanti grandi giochi rilasciati virtualmente, questa sembra una mossa intelligente.

Annunciato nel 2021Poi è stato posticipato al 2023 Space Marine 2 Sembra davvero pericoloso. Sono molto entusiasta di provare lo sparatutto in terza persona quando verrà lanciato entro la fine dell’anno. E non sono nemmeno così grande Warhammer 40k Hey amico! Mi è davvero piaciuto creativo Sottomarino spaziale, lanciato su PC, Xbox 360 e PS3 nel 2011. Sembra che questa nuova versione sarà più grande e migliore. Ma se non vedi l’ora di dare un’occhiata alla prossima uscita, Space Marine 2 Prima del lancio in versione beta, beh, c’è una brutta notizia: ciò non accadrà più.

Il 28 giugno, gli sviluppatori Sabre Interactive hanno confermato Che un incontro già programmato non avrà luogo Spazio marino 2 Beta test di un gioco multiplayer online. Gli sviluppatori affermano che il gioco è “quasi pronto” e che si stanno concentrando sul migliorarlo, perfezionarlo e correggere eventuali bug o problemi rimanenti. Pertanto, gli sviluppatori hanno deciso di annullare la beta perché affermavano che avrebbe allontanato i “team di sviluppo” dalla preparazione per il lancio.

“Sappiamo che questa è una notizia deludente per alcuni di voi”, ha detto Sabre Interactive in un post su Steam venerdì. “Come ringraziamento a coloro che sono interessati a partecipare, i giocatori che si registreranno tramite abbonamento online prima del 28 giugno 2024, a mezzanotte, ora di Parigi, riceveranno la skin limitata Bolt Pistol.”

“Apprezziamo la vostra comprensione e il vostro continuo supporto mentre lavoriamo per offrire il gioco eccezionale che meritate”, ha affermato Sabre.

Fox Entertainment/Saber Interactive

Il beta testing è stato ora annullato È stato rilasciato per la prima volta nell’agosto 2023, con i giocatori che possono registrarsi per accedere al sito ufficiale del gioco. A quel tempo non esisteva una data o una finestra per il rilascio della beta. Tuttavia, dopo quell’anticipazione iniziale, Saber Interactive è passato al silenzio radiofonico sulla beta, lasciando alcuni fan preoccupati sul fatto che ciò sarebbe accaduto. Ora lo sappiamo.

Alcuni fan su Steam hanno espresso preoccupazione per il fatto che Saber Interactive stia cercando di nascondere il gioco ai giocatori prima del lancio. Altri erano confusi sul motivo per cui ci è voluto così tanto tempo per annunciare questa notizia. Personalmente, sono ottimista sul fatto che consentire al team di concentrarsi sulla rifinitura e rifinitura del gioco principale piuttosto che sull’esecuzione della beta ripagherà Spazio marino 2 La migliore possibilità di uscire in piena forma.

Dovremo aspettare e vedere se l’annullamento del test darà i suoi frutti. Space Marine 2 Il gioco arriverà finalmente su PS5, Xbox Series X/S e PC il 9 settembre.

