La Biblioteca dell’Università del Michigan dichiara che il manoscritto Galileo è un falso

Usando il suo telescopio di nuova costruzione, Galileo Galilei fissò il cielo nel gennaio 1610, vide molti oggetti luminosi intorno a Giove e trascorse settimane a pianificare come avrebbero cambiato posizione ogni notte. Quando dipinse come immaginava che quegli oggetti in movimento sarebbero apparsi a qualcuno sopra Giove, si rese conto che erano lune.

Era la prima volta nella storia che qualcuno documentava un corpo celeste in orbita attorno a un pianeta che non era la Terra, e per quasi un secolo l’Università del Michigan ha vantato il disegno di Giove di Galileo come uno dei suoi “gioielli”.