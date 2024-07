La Black Farmers Association chiede le dimissioni del CEO di Tractor Supply dopo che la società ha ridotto gli sforzi del DEI

NEW YORK (AP) – Martedì la National Black Farmers Association ha invitato il presidente e amministratore delegato di Tractor Supply a dimettersi dopo che il rivenditore rurale ha annunciato che avrebbe venduto la maggior parte dei suoi prodotti. Diversità aziendale e iniziative di difesa del clima.

La richiesta di dimissioni è nata quando Tractor Supply, che vende prodotti che vanno dalle attrezzature agricole alle forniture per animali domestici, si trova ad affrontare una reazione negativa alla sua decisione, arrivata dopo che gli attivisti conservatori si sono espressi contro il lavoro dell’azienda per diventare più inclusiva socialmente e limitare… Cambiamento climatico.

In un annuncio pubblico della scorsa settimana, la società ha dichiarato che avrebbe annullato tutto… Diversità, uguaglianza e inclusione Ruoli, cessazione della sponsorizzazione per “attività non commerciali” es Festival dell’orgoglioE ritirare i loro obiettivi di riduzione Emissioni di carbonioI critici della nuova posizione affermano che Tractor Supply sta cedendo all’odio e ferendo i propri clienti abbandonando i principi fondamentali.

“Sono rimasto inorridito dalla decisione.” John Boyd Jr“Vedo questo come un ritorno indietro nel tempo sulle relazioni razziali, perché il paese è così diviso sulla razza, soprattutto nell’America rurale”, ha detto in un’intervista il presidente e fondatore della National Black Farmers Association.

Tractor Supply ha rifiutato di commentare ulteriormente quando è stato contattato martedì.

Tractor Supply, con sede a Brentwood, Tennessee, gestisce più di 2.200 negozi negli Stati Uniti, la maggior parte dei quali si trova a… Aree ruraliLa base primaria di clienti al dettaglio è costituita da acquirenti che necessitano di prodotti agricoli e zootecnici, come mangimi per bestiame, forniture per il trasporto, strumenti e attrezzature per esterni.

I negozi di Tractor Supply si trovano dove si trovano molti dei 130.000 membri della NBFA, ha detto Boyd. Come altri agricoltori, ha detto Agricoltori neri Acquistano da questa catena da anni. Boyd, che è anche azionista di Tractor Supply, stima di aver speso personalmente più di 10.000 dollari nel suo negozio locale solo a partire da gennaio, acquistando forniture come filo di recinzione e mangime per il suo bestiame e i suoi cavalli in Virginia.

Prima dell’annuncio dell’azienda, gli attivisti conservatori contrari agli sforzi del DEI, alla sponsorizzazione di eventi LGBTQ+ e alla difesa del clima hanno passato settimane a criticare Tractor Supply sui social media. Giovedì Tractor Supply ha dichiarato di aver apportato le modifiche dopo aver ascoltato clienti frustrati e di aver preso “sul serio questo feedback”.

Questa decisione ha rappresentato un cambiamento importante nel messaggio inviato da Tractor Supply, che un tempo si vantava dei propri sforzi per raggiungere diversità e inclusione. Negli ultimi anni, l’azienda ha cercato di ampliare la propria attrattiva ai consumatori più giovani, compresi gli ex abitanti delle città che ora rischia di alienare.

“Continueremo ad ascoltare i nostri clienti e i membri del team”, ha affermato la società “La vostra fiducia in noi è della massima importanza e non la prendiamo alla leggera”.

La National Tractor Manufacturers Association ha affermato di aver tentato ripetutamente di discutere le sue preoccupazioni con il presidente e amministratore delegato di Tractor Supply Hal Lawton prima di chiedergli di dimettersi.

“È andato troppo oltre – e dobbiamo dirgli che non staremo a guardare e non sopporteremo più questo pasticcio”, ha detto Boyd, aggiungendo che l’organizzazione potrebbe considerare di chiedere un boicottaggio di Tractor Supply se non cambia nulla in i prossimi giorni. “Siamo stanchi di essere maltrattati dal governo e dalle aziende Fortune 500… Gli agricoltori neri inizieranno a reagire. Ed è quello che stiamo facendo.”

Alcuni clienti hanno già deciso di portare la propria attività altrove, tra cui Squirrelwood Equine Sanctuary, un santuario degli animali a New York che afferma di spendere più di 65.000 dollari all’anno in mangimi per bestiame e altre forniture presso Tractor Supply.

Beth Heyman, co-fondatrice di Squirrelwood, ha detto di aver sentito parlare per la prima volta della decisione dell’azienda quando i sostenitori del santuario l’hanno contattata per chiederle se il gruppo intendeva rilasciare una dichiarazione al riguardo. Ci pensò per un giorno e poi andò al negozio più vicino per chiedere informazioni sull’annuncio a un manager con cui aveva lavorato per anni.

Hyman, che è gay, ha detto di aver detto al direttore che il rifugio non avrebbe più potuto sostenere Tractor Supply se la sua pubblicità avesse rispecchiato le sue convinzioni. Il rifugio ha pubblicato la sua posizione anche su X, dove il post ha ricevuto 31.000 Mi piace.

“È sorprendente per me che un’azienda ceda a una campagna di odio”, ha detto Heyman. “E ora hanno un altro boicottaggio. Non lo avevamo chiesto, ma chiaramente la gente lo sta chiedendo”.

Allen Adamson, co-fondatore della società di consulenza di marketing MetaForce, ha affermato che le pressioni conservatrici su Tractor Supply e le conseguenze della resa sono state “l’esempio perfetto di come la crescente divisione nel paese – politicamente e ideologicamente – sta rendendo davvero difficile gestire un’impresa di consumo”. affrontare gli affari.”

“Non importa in che modo si procede, si finirà per insoddisfare ampi segmenti di clienti”, ha affermato.

I consumatori di ogni provenienza sono sempre più influenzati dai social media e scelgono di reindirizzare le proprie spese se ritengono che le aziende non siano in linea con i loro valori, ha affermato Adamson. Nel caso di Tractor Supply, la cui attività è legata alle comunità rurali, l’attivismo anti-diversità, equità e inclusione ha messo il rivenditore in una posizione “davvero difficile” in cui doveva fare qualcosa per prevenire un potenziale esodo, ha affermato.

“Nessuna azienda vuole essere il bersaglio della negatività sui social media, è una situazione senza via d’uscita”, ha detto Adamson.

Il declino di Tractor Supply arriva sulla scia delle campagne di boicottaggio contro… luce del germoglio E Obiettivo L’anno scorso, Target ha deciso di non esporre la merce del Pride Month in tutti i suoi negozi a giugno dopo la reazione negativa dell’anno scorso.

Attacchi legali Contro gli sforzi aziendali nel campo della diversità e dell’inclusione Ha ricevuto maggiore attenzione anche dopo la decisione della Corte Suprema Regola 2023 Per porre fine all’azione affermativa nelle ammissioni al college. Molti attivisti conservatori e anti-diversità, per l’equità e l’inclusione hanno cercato di farlo Creando un precedente simile Nel mondo del lavoro.

Anche un gruppo di altre organizzazioni e sponsor di Tractor Supply ha espresso disappunto o rabbia per il recente annuncio dell’azienda, che includeva l’intenzione di non inviare dati alla Human Rights Campaign, il più grande gruppo di difesa dei diritti LGBTQ+ negli Stati Uniti.

Tractor Supply sta “abbandonando i suoi vicini con questa decisione miope”, ha detto in una dichiarazione la settimana scorsa Eric Bloom, vicepresidente dei programmi e della difesa aziendale presso la campagna per i diritti umani. Ha aggiunto che l’organizzazione ha collaborato per anni con Tractor Supply Company per sviluppare politiche e pratiche globali.

Ma Boyd, della National Black Farmers Association, ha affermato che, nonostante gli sforzi dell’associazione nel corso degli anni, Tractor Supply non ha consultato il gruppo sugli obiettivi passati di diversità e inclusione né ha partecipato alle conferenze dell’organizzazione. Ha detto che l’azienda ha recentemente invitato la National Black Farmers Association a fare domanda per diventare co-fondatore di Tractor Supply, ma l’organizzazione ha appreso il 26 giugno – un giorno prima che Tractor Supply annunciasse i suoi obiettivi in ​​materia di diversità, inclusione e clima – che non era tra i gruppi selezionati.