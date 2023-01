La California riceve 1 giorno in più di forti piogge dopo inondazioni catastrofiche

Lunedì è stato l’ultimo giorno di forti piogge in California, con una serie di temporali intermittenti che hanno devastato lo stato con inondazioni.

Parti della California meridionale e della Bay Area sono state colpite da più di 6 pollici di pioggia questo fine settimana.

gen. 14, 2023 Le acque alluvionali inondano una casa lungo il fiume Salinas vicino a Suvarnabhumi, in California, mentre una serie di tempeste fluviali atmosferiche continuano a causare distruzioni diffuse in tutto lo stato. David McNew/AFP tramite Getty Images

gen. Amberlee Calvin si trova nel suo seminterrato allagato a Felton, in California, il 14 aprile 2023, mentre una serie di tempeste fluviali atmosferiche continua a causare distruzioni diffuse in tutto lo stato. David McNew/AFP tramite Getty Images

Il centro di Los Angeles ha visto finora più pioggia nel 2023 che nel 2022.

Domenica, circa 175 residenti sono stati salvati dalle acque alluvionali nella contea di San Joaquin vicino a San Francisco, ha detto l’Ufficio dei servizi di emergenza del governatore della California.

A Orange County, nel sud della California, un sopravvissuto è stato salvato dopo essersi aggrappato a un albero.

gen. Un membro della squadra di soccorso aiuta un sopravvissuto all’alluvione aggrappato a un albero tra l’acqua che sale e scorre in un torrente, 14, 2023, a Laguna Hills, Orange County, California. Autorità antincendio della contea di Orange tramite Reuters

Lunedì è stato in vigore un monitoraggio delle inondazioni per oltre 8 milioni di persone in California.

Le forti piogge continueranno nella Bay Area lunedì mattina, per poi spostarsi a sud verso Monterey nel pomeriggio.

gen. 15, 2023 Le acque alluvionali del Russian River si avvicinano alle case a seguito di una catena di tempeste invernali a Guerneville, in California. Fred Greaves/Reuters

gen. Un edificio allagato dopo una catena di tempeste invernali a Guerneville, in California, il 15 2023. Fred Greaves/Reuters

In questo caso, continuano le forti nevicate sulle montagne della Sierra Nevada. Finora sono stati registrati oltre 3 piedi di neve e altri 3 piedi sono previsti nelle prossime 24 ore.

Lunedì notte, i cieli si asciugheranno in gran parte della California. Giornate secche e settimane secche in arrivo.

La California è stata sotto costanti periodi di pioggia e neve per settimane. Almeno 19 persone sono morte, secondo l’Associated Press.

Una veduta aerea mostra una casa sommersa dalle acque alluvionali mentre il fiume Salinas inizia a straripare dalle sue sponde a Salinas, in California, il 13 gennaio 2023. Justin Sullivan/Getty Images

Venerdì il governatore della California Gavin Newsom ha esortato i residenti a “rimanere vigili”.

“So quanto siete stanchi”, ha detto durante una conferenza stampa. “Spero che sarai un po’ più vigile il prossimo fine settimana e ce la faremo.”

Daniel Amarante e Kenton Kevek di ABC News hanno contribuito a questo rapporto.