La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti approva la legge sulla criptovaluta FIT21 con un’ondata di sostegno democratico

Il Financial Innovation and Technology for the 21st Century (FIT21) Act segna la prima volta che un importante disegno di legge sulle criptovalute è stato approvato in entrambe le camere del Congresso. La questione ora passa al Senato degli Stati Uniti, dove il suo futuro è più incerto, perché non esiste un disegno di legge simile. Il sostegno a tale sforzo non è ancora chiaro e i comitati necessari non hanno svolto lo stesso livello di lavoro nel settore delle criptovalute.