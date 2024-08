La campagna di Trump rimuove la clip di “Freedom” dopo che Beyoncé ha vietato l’uso della canzone

La campagna del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ritirato un video contenente una delle canzoni di Beyoncé, dopo che la società di produzione della canzone e gli editori della cantante si sono mossi per impedirne l’uso.

Martedì, il portavoce della campagna MAGA, Stephen Cheung, ha pubblicato un video dell’ex presidente che scende dall’aereo dopo essere arrivato nel Michigan. Nel video è possibile ascoltare la canzone di Beyoncé “Freedom”, adattata dalla campagna del vicepresidente Kamala Harris per gentile concessione di Queen B. “Atterra nel Michigan!! @realDonaldTrump”, ha scritto Cheung.

Lo riferisce la rivista Rolling Stone Il New York Times ha riferito che Beyoncé ha minacciato Trump di interrompere l’uso non autorizzato della canzone, poiché una fonte ha detto al giornale che l’ex presidente non ha ottenuto il permesso di utilizzare la canzone, apparsa nel suo album del 2016, “Lemonade”.

Beyoncé, che si dice si esibirà giovedì alla Convention Nazionale Democratica, non ha commentato la scaramuccia digitale con Trump. Secondo il quotidiano The Guardian. Lei è l’ultima di una lunga serie di musicisti che si sono pubblicamente opposti all’uso delle loro canzoni da parte dell’ex presidente in numerose manifestazioni ed eventi. Questi includono rispettivamente Celine Dion, Phil Collins, Johnny Marr e gli eredi di Tom Petty e Sinead O’Connor. Di più.