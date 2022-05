La canzone della CBS “United States of Al” è stata cancellata e non è tornata per la terza stagione

La CBS si separa da Stati Uniti di Al. Eye Network ha cancellato la commedia Chuck Lorre dopo due stagioniSito gemello Limite rapporti.

IlIl secondo anno ha registrato una media di 5,9 milioni di spettatori a settimana e 0,6 valutazioni beta (con Live + 7 attivato), consistente nel pubblico e regredendo solo nella demo rispetto alle statistiche della prima stagione. Delle sette sitcom andate in onda sulla CBS in questa stagione televisiva, si è classificata al quinto posto in pubblico e al quinto nella demo.

Stati Uniti di Alche si è inchinato nell’aprile 2021 come sostituto a metà stagione, e si è concentrato sull’amicizia tra Riley (reclutareParker Young, un veterano della Marina che lotta per riadattarsi alla vita civile in Ohio, e Olmert soprannominato “Al”regole di ingaggioAdhir Kalyan), un traduttore che ha servito con la sua unità in Afghanistan ed è appena arrivato per iniziare una nuova vita in America. Kelly Goss (Azienda agricola), Elizabeth Alderfer (smontato), Farrah Mackenzie (La città virtuosae il decano NorrisPeccatoCo-autore.

La commedia ha cambiato marcia per la premiere della sua seconda stagione, aprendo la sua seconda carriera Forte reazione alla crisi in AfghanistanL’organizzazione militare talebana è subentrata in seguito al ritiro delle forze americane la scorsa estate. Il lotto – che ha visto la famiglia Duggan riunirsi attorno ad Al mentre cercava disperatamente di portare sua sorella fuori dalla sua terra natale – Kalyan si è guadagnato il soprannome Performance TVLine della settimana.

Mentre Stati Uniti di Al Non tornando per la stagione 2022-23, la CBS aveva precedentemente ceduto i rinnovi ad altre sitcom Bob Hearts Abishola (per la stagione 4), fantasmi (per la stagione 2) e Quartiere (per la quinta stagione, Nuovo spettacolo da definire). Il giovane Sheldonattualmente nella quinta stagione, è già stato rinnovato fino alla settima stagione.

Soffitti di cancellazione Stati Uniti di AlCorri in 35 episodi.

TVLine è utile Rinnovo/cancellazione scorecard Aggiornato per riflettere Stati Uniti di Aldestino. Colpisci i commenti con le tue reazioni alla notizia.