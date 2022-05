La capsula Boeing atterra sulla Terra dopo aver ricattato lo spazio

CAPE CANAVERAL, Florida (AP) — Il taxi dell’equipaggio di un aereo di linea Boeing è tornato sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale mercoledì, completando un volo di prova ripetuto prima che gli astronauti della NASA vi salissero a bordo.

Il viaggio di ritorno è stato veloce: la capsula Starliner si è paracadutata nel deserto del New Mexico solo quattro ore dopo aver lasciato il laboratorio in orbita, con airbag attaccati per attutire l’atterraggio. Solo il manichino era attorcigliato.

A parte i guasti al propulsore e gli ostacoli al sistema di raffreddamento, lo Starliner sembra aver risolto la fuga ad alto rischio, due anni e mezzo dopo il suo primo tentativo fallito. I controllori di volo di Houston hanno applaudito e acclamato l’attacco a occhio di bue.

“È fantastico avere questo fantastico volo di prova alle nostre spalle”, ha affermato Steve Stitch, Commercial Crew Program Manager della NASA. Ha descritto la manifestazione come “di grande successo” con tutti gli obiettivi raggiunti.

Il vicepresidente Mark Naby di Boeing ha aggiunto: “Su una scala da uno a 10, penso che gli darei un 15”.

Sulla base di questi primi risultati, gli astronauti della NASA porteranno il prossimo volo sulla stazione spaziale, forse entro la fine dell’anno. L’agenzia spaziale desidera da tempo due compagnie statunitensi concorrenti per il trasporto di astronauti, per una maggiore assicurazione, poiché ha ridotto drasticamente la sua dipendenza dalla Russia per i voli da e verso la stazione spaziale.

SpaceX di Elon Musk è già l’ammiraglia consolidata, lanciando astronauti dal 2020 e persino turisti. Le capsule dell’equipaggio scendono al largo della costa della Florida e lo Starliner della Boeing torna nell’ampia e deserta gamma missilistica di White Sands nel New Mexico.

Boeing ha annullato il suo primo tentativo di raggiungere la stazione spaziale nel 2019, dopo che i bug del software hanno lasciato la capsula nell’orbita sbagliata e l’hanno quasi spazzata via. L’azienda ha corretto i difetti e ha riprovato l’estate scorsa, ma l’usura delle valvole ha fermato il conto alla rovescia. Dopo ulteriori riparazioni, lo Starliner è finalmente decollato da Cape Canaveral Giovedì scorso è attraccato alla stazione spaziale Venerdì.

Gli astronauti della stazione hanno testato i sistemi informatici e di comunicazione di Starliner durante i suoi cinque giorni sulla stazione spaziale. Hanno anche scaricato centinaia di libbre (chilogrammi) di generi alimentari e altri rifornimenti che sono volati nella capsula Boeing, quindi li hanno riempiti con serbatoi d’aria vuoti e altre apparecchiature scartate.

La bandiera americana piegata inviata dalla Boeing è rimasta indietro, solo per essere recuperata dal primo equipaggio di Starliner.

“Siamo un po’ tristi di vederlo andare”, ha detto l’astronauta Bob Hines alla radio mentre la capsula volava via.

Lungo il volo c’era un manichino di prova Starliner: Rosie the Rocketeer, un decollo su Rosie the Riveter nella seconda guerra mondiale.

Le riparazioni e le migrazioni sono costate a Boeing quasi 600 milioni di dollari.

___

Il Dipartimento della Salute e della Scienza dell’Associated Press riceve il sostegno della Divisione di Educazione Scientifica dell’Howard Hughes Medical Institute. AP è l’unico responsabile di tutti i contenuti.