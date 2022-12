La Carolina del Nord dichiara lo stato di emergenza dopo che un attacco “intenzionale” ha causato interruzioni di corrente diffuse

Lo stato di emergenza è stato dichiarato nella contea di Moore, nella Carolina del Nord, mentre continuano le interruzioni di corrente Dopo un attacco “intenzionale”. Due sottostazioni sono state danneggiate durante gli incendi durante il fine settimana. L’attacco ha lasciato circa 45.000 persone senza elettricità nella Carolina del Nord.

Sotto lo stato di emergenza, è in vigore il coprifuoco dalle 21:00 alle 5:00 ogni notte e i residenti del distretto sono incoraggiati a risparmiare carburante.

Il portavoce di Duke Energy, Jeff Brooks, ha dichiarato che lunedì la società ha ripristinato l’energia elettrica a circa 7.000 clienti. Circa 38.000 persone sono senza elettricità e il ripristino completo non avverrà fino a mercoledì o giovedì, ha detto Brooks. UN comunicato stampa Come condiviso all’inizio della giornata, il direttore generale di Duke Energy Jason Holyfield ha affermato che “il danno in alcune aree è irreparabile”.

“Non c’è altra scelta che sostituire le apparecchiature principali: non è un compito facile o veloce”, ha affermato Holifield.

L’interruzione ha danneggiato anche le pompe fognarie della zona e le scuole chiuse della zona. Spenti anche i semafori. I rifugi di emergenza sono aperti al pubblico.

A Carthage, la casa non riscaldata dei residenti Steve e Meg Wilkins è scesa a 55 gradi.

“Questo non è quello che volevo fare oggi o ieri sera o la sera prima”, ha detto Steve Wilkins. “Incordare cavi elettrici. Mangiare prosciutto freddo.”

Secondo lo sceriffo della contea di Moore Ronnie Fields, la polizia è stata informata per la prima volta dell’interruzione di corrente poco dopo le 19:00 di sabato 3 dicembre. Fields ha detto domenica che quando le società di servizi pubblici hanno risposto alle sottostazioni, “prove di vandalismo intenzionale sono state scoperte in diversi siti”.

Una delle centrali elettriche della Contea di Moore. Giornale pilota, Southern Pines



UN Domenica pomeriggio si è tenuta una conferenza stampa, i campi hanno riferito che ci sono stati danni dovuti agli spari. Fields ha detto che lo scenario era simile in entrambi i siti, con gli attacchi “mirati” e portati avanti da una o più persone che “sapevano esattamente cosa stavano facendo”.

Nessun movente è stato rilasciato per l’attacco, che è indagato come atto criminale. Alla conferenza stampa di domenica, Fields non ha potuto dire se l’incidente abbia raggiunto il livello di terrorismo interno.

Lunedì pomeriggio, il segretario del Dipartimento per la sicurezza interna Alejandro Mayorgas ha affermato che l’attacco “sembra essere deliberato”.

“Stiamo lavorando con le compagnie energetiche nelle comunità locali per affrontare situazioni che influenzano l’energia che raggiunge le case in quartieri mirati”, ha affermato Mayorkas. “La domanda è: è stato un atto di negligenza o altro? Le prove iniziali suggeriscono che sia stato intenzionale. E le indagini sono in corso”.

Anche l’ufficio del Federal Bureau of Investigation di Charlotte, nella Carolina del Nord, sta indagando sull’attacco. Domenica, l’ufficio dell’FBI ha dichiarato a CBS News che c’erano “danni deliberati alle strutture delle forze dell’ordine”, ma ha rifiutato di commentare ulteriormente perché l’indagine è in corso.

Firma in una delle centrali elettriche. Giornale pilota, Southern Pines



Lunedì pomeriggio, il governatore della Carolina del Nord Roy Cooper ha definito l’attacco un “atto criminale” in una conferenza stampa.

“Questo è stato un attacco deliberato che ha causato danni significativi alle persone”, ha detto Cooper.

A gennaio, un bollettino del Department of Homeland Security, ottenuto da CBS News, affermava che gli estremisti violenti a livello nazionale “hanno sviluppato piani credibili e specifici per attaccare le infrastrutture elettriche almeno dal 2020, trovando la rete elettrica un obiettivo particolarmente allettante”. Ma il DHS non ha rilasciato alcun rapporto che colleghi l’attuale situazione nella contea di Moore al terrorismo.

Ci sono circa 55.000 sottostazioni negli Stati Uniti. All’inizio di quest’anno”60 minuti“Spesso veniva detto loro quanto fossero vulnerabili.

“Ci sono pochissime sottostazioni che devi eliminare in tutti gli Stati Uniti per mettere fuori uso l’intera rete”, ha detto al giornalista di “60 Minutes” Bill Whittaker John Wellinghoff, ex presidente della Federal Energy Regulatory Commission.

Mark Strassman e Nicole Scanga di CBS News hanno contribuito alla segnalazione.