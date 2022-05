La Carolina del Nord si impegna a colpire JJ Jackson per il numero 1

Dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi ad attraversare il paese per vedere i migliori giocatori del paese competere con squadre di liceo e folk, le classifiche di 247Sports per la classe 2023 sono state aggiornate e molte cose sono cambiate durante quel periodo.

In effetti, il cambiamento inizia in alto dove la forza è di 6 piedi e 9 in avanti JJ Jackson La guardia combinata ha bypassato DJ Wagner Come il primo classificato più alto.

Jackson ha una battaglia tra le mani se vuole mantenere questo posto numero 1 e il 2023 aggiornato ha visto alcuni importanti cambiamenti lungo la strada.

JACKSON occupa il primo posto al momento

Impegnati nell’ultima Carolina del Nord JJ Jackson È il giocatore numero 1 appena coniato nella sua classe, ma questa non è una situazione in cui scappa e si nasconde dal resto della sua classe.

Un potente attaccante di 6 piedi e 9 piedi della Columbia (SC) Ridge View, Jackson ha dimensioni, atletismo e versatilità per lavorare a suo favore. Può correre a terra, giocare oltre il limite, rimbalzare, ha la capacità di giocare contro il canestro e può essere un efficace bloccante in fase difensiva. Tuttavia, se vuole mantenere il primo posto, dovrà prendere tutti questi strumenti ed avere sempre più controllo mentre trova il giusto mix tra giocare sul muro e giocare sul perimetro

Essendo l’unico giocatore della classe ad essere arrivato primo prima di essere superato da Jackson in questo torneo, DJ Wagner Sarà sicuramente motivato. Ci sono stati alcuni alti e bassi durante la sua stagione da junior al Camden (NJ) High e se l’aggiornamento fosse completato a febbraio o marzo, Wagner potrebbe essere inferiore a 2. Mentre giocava all’EYBL di Nike, tuttavia, Wagner ha cambiato le cose di nuovo, e se continua a segnare i suoi gol dominanti, potrebbe essere in grado di rivendicare il primo posto da Jackson. Sul fronte del reclutamento, si credeva a lungo che sarebbe finito in Kentucky, ma ora pino di Kenny È il capo allenatore di Louisville, il nonno di Milt Wagner è stato aggiunto allo staff e i Cardinals sembrano essere i favoriti.

Check-in al n. 3, Philadelphia (Pen) Imhotep Junior Striker Justin Edwards Ha anche la possibilità di correre in testa. La scalata dell’ala di 6 piedi-7 al numero 12 era già evidente e c’è molto da apprezzare nel suo gioco. Oltre alle dimensioni, ha un bagaglio profondo di abilità periferiche, altezza e atletismo emergente. Ha avuto una manciata di finalisti tra cui Auburn, Kansas, Kentucky, Maryland, Tennessee, Villanova e la G League e i Volunteers potrebbero emergere come favoriti.

Il prossimo in linea con un tiro legittimo in vantaggio è Saverio Booker. La potente ascesa di 6 piedi-11 di Booker dalla Cattedrale di Indianapolis (India), è stata la più grande storia della stagione delle radici. Buzz ha iniziato a costruire verso la fine della stagione delle scuole superiori e dopo una serie di round aperti in primavera in cui ha mostrato una miscela d’élite di dimensioni e abilità insieme a molti margini di miglioramento, Booker ha ottenuto un punto 87 salendo al numero 4 in assoluto . Lo stato del Michigan ha lavorato duramente per stabilire una base solida all’inizio, ma il resto dei Big Ten e altri come Duke e Kansas stanno iniziando a lavorare sodo. Se riesce a ripetere ciò che ha fatto negli ultimi tre mesi per il resto dell’estate, Booker è il probabile contendente per il numero uno.

Chiudono i primi 10

Anche se i primi quattro di Jackson, Wagner, Edwards e Booker sembrano aver creato una piccola pausa dal gruppo, non sarebbe fuori questione che un altro dei primi dieci membri andasse in tour, quindi dobbiamo discutere dei posti dal cinque al dieci .

Impegnato a giocare all’Oregon State Stadium, una suite sportiva multiuso Muki Cook Atterra al numero 5. Ha mostrato lampi di brillantezza su entrambe le estremità del pavimento quando era giovane alla Compass Prep in Arizona. Il suo tempo sulla terra è stato limitato durante la primavera mentre interpretava LeBron James in un film drammatico intitolato Shooting Stars che andrà in onda su Peacock nel 2023.

Vai a Duke, narrativa in avanti Mackenzie Magbaku Fa parte di un gruppo davvero forte del New Jersey nella classe 2023 il cui gioco è stato messo in risalto dalla sua capacità di allargare o allungare il pavimento. al numero 7, Mata Puzelis È un attaccante molto abile e ha la capacità di giocare per se stesso e per gli altri dribblando.

al numero 8 Kwame Evans Jr. Dotato naturalmente come qualsiasi giocatore della classe. Spingendo 6 piedi-10 mentre scivola sul pavimento, può giocare su entrambe le estremità e far sembrare le cose facili. Per questo motivo si è classificato secondo assoluto, ma la sua produzione da junior non corrispondeva a quel livello. Ultimamente ha mostrato segni di intensificazione delle cose e se continua su questa strada, non c’è motivo per cui non possa tornare subito nella rosa dei contendenti per il primo posto.

Uno dei tre cinque stelle si diresse al Duca (guardiano Teresa Proctor No. 11 è il terzo), forza atletica in avanti Sean Stewart Relega al nono posto pur conquistando il primo posto in playmaker nel paese Isaia Collier Gira tra i primi dieci e si unisce a Stewart e Booker come una nuova stella a cinque stelle.

Wagner e Bruni non sono soli con stirpi professionali

Quando si tratta di predecessori NBA, nessuno può superare Bronny James. Dal momento che suo padre è l’unico LeBron James, Bronney – la guardia tiratrice di Chatsworth (California) Sierra Canyon – è stato controllato come qualsiasi giocatore del paese. Ora, testa di serie n. 55, James sta davvero iniziando a fare grandi progressi come placcaggio difensivo e creatore di passaggi.

Oltre a James, Wagner era seguito da vicino perché oltre a mantenere il primo posto della classe per qualche tempo, suo padre, Dajuan Wagner, giocava anche nella NBA ed era una star al liceo. Non sono soli quando si tratta di prospettive con genitori che hanno giocato nella NBA.

Uno dei più grandi piloti della classifica, dal n. 103 al n. 25, è il piccolo progresso Andrej StojakovicE Il figlio della bellissima star Peja Stojakovic. Andrej sembra aver ereditato un bel po’ dall’abilità di tiro di suo padre. Classifica n. 30, guardia in Kentucky Pastore RossoIl padre di Jeff ha trascorso del tempo con gli Atlanta Hawks ed è una leggenda di Lexington.

n. 61 Jess Poseynumero 69 Carrie Boothn. 71 Sebastian Mac E il già citato cinque stelle Stewart aveva genitori che giocavano nella NBA. Oltre a questi ragazzi, playmaker Giselle JamesE Chi ha saltato 75 posizioni al 70° assoluto, è il figlio del Pro Bowler della NFL più volte Edgerin James.

Facendo un ulteriore passo avanti, il n. 26 Cody Williams e il n. 112 Cameron Christie Entrambi hanno fratelli maggiori (rispettivamente Mark e Max) che saranno probabilmente selezionati per il draft NBA a giugno.

Questo è un sacco di collegamenti al livello più alto in una categoria.

Motori e concetti principali impressionanti

In Booker e Stojakovic, abbiamo già trattato alcuni dei più grandi scalatori di questo aggiornamento nella classifica aggiornata. Inoltre, il giocatore più grande della classe potrebbe fare un grande salto in alto, essendo alto 7 piedi e 1 al centro Dennis Evans. Evans è uno dei membri più giovani della classe 2023 (non compirà 16 anni fino alla fine di questo mese) e sulla base degli enormi passi avanti compiuti verso la fine dell’attacco, del suo dominio come bloccante e della sua relativa giovinezza, si è guadagnato un grande balzo in avanti fino al 22° posto dal n. 108. Per il tempo tra gli aggiornamenti, questo giocatore presenta molti altri grandi scalatori ed è uno di un totale di 10 giocatori che sono saliti a 50 o più posizioni nella classifica mondiale.

Quando si tratta di debuttare, nessuno ha avuto più ammirazione dell’omone Oguna Kingsley. Un grande bloccante, ha debuttato fuori dalla posizione a cinque stelle al 23° posto assoluto. forza degli attaccanti Zayden High (n. 46) e Tafara Jabari (n. 46) e ala piccola Caden Cooper (n. 50) ha anche fatto un debutto impressionante e tra i nuovi arrivati, 17 di loro sono entrati nella classifica aggiornata come prospettive a quattro stelle.