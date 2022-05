La casa di Kelly Monaco nell’ospedale generale ha preso fuoco venerdì

Kelly ha detto a TMZ… che si è svegliata venerdì mattina tardi per un incendio nel suo cortile, con le fiamme che leccavano le finestre. Presto le fiamme hanno inghiottito parti della casa.

Kelly è riuscita a scappare… ma la casa non stava andando bene. L’incendio ha causato danni per centinaia di migliaia di dollari alla sua casa di Sherman Oaks. Non sarà vivibile a lungo.