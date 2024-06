La causa afferma che la soda prebiotica Poppi alla moda non è “sana per l’intestino”.

Una causa intentata contro il popolarissimo fenomeno “Shark Tank”, la soda prebiotica Poppi, sostiene che la bevanda non era così “sana per l’intestino” come pubblicizzato.

La querelante Christine Copps di San Francisco La class action è stata intentata Mercoledì a nome proprio e dei consumatori di Poppi “nella stessa posizione” contro la sua società madre, VNGR Beverage LLC, con sede ad Austin, Texas.

Poppi ha rapidamente scalato le classifiche nel mondo delle bevande, sfruttando il marketing pertinente e conquistando spazio sugli scaffali presso rivenditori famosi come Whole Foods, Target e Costco.

I querelanti sostenevano che le promesse di Poppi sulla “salute dell’intestino” erano false perché la soda “contiene solo due grammi di fibra prebiotica, una quantità troppo bassa per causare benefici significativi per la salute dell’intestino”.

“Di conseguenza, un consumatore dovrebbe bere più di quattro bevande analcoliche Poppi in un giorno per ottenere eventuali benefici per la salute derivanti dalla fibra prebiotica”, affermava la causa.

“Tuttavia, anche se il consumatore lo facesse, l’alto contenuto di zucchero di Poppi compenserebbe la maggior parte, se non tutta, la presunta salute dell’intestino”, hanno aggiunto.

Copps ha detto che “ha ragionevolmente fatto affidamento” sulla promessa di Poppi di una bibita salutare per l’intestino e ha deciso di pagare un “significativo sovrapprezzo”.

“La signora Cobbs, tuttavia, non ha ricevuto il beneficio dei suoi affari perché i prodotti in realtà non contenevano abbastanza ‘prebiotici’ per ottenere una significativa ‘salute intestinale'”, afferma la causa.

La causa citava anche studi che dimostravano che consumare troppa inulina di aloe vera – il tipo di prebiotico presente nella pianta Bobby – può effettivamente avere effetti negativi sulla salute.

“Allo stesso modo, la signora Cobbs non era consapevole che un consumo eccessivo dei prodotti avrebbe potuto avere un impatto negativo sulla sua salute”, ha aggiunto.

La causa “richiede” un processo con giuria, sostenendo che Poppi aveva falsamente pubblicizzato i benefici per la salute dei suoi prodotti.

