La causa della morte di Richard Simmons è stata finalmente rivelata

Il fratello del defunto guru del fitness Richard Simmons ha rivelato la causa della morte in una dichiarazione a la gente Rivista del mercoledì.

L’ufficio del coroner di Los Angeles ha detto che la morte della star televisiva all’età di 76 anni è stata dovuta a una combinazione di complicazioni dovute a una recente caduta e a una malattia cardiaca, ha detto il fratello di Simmons, Lenny.

“Il rapporto tossicologico è stato negativo, ad eccezione del farmaco che il medico ha prescritto a Richard. La famiglia desidera ringraziare tutti per il loro amore e sostegno durante questo periodo di tremenda perdita”, ha detto Lenny Simmons.

Simmons è stato trovato il 13 luglio dalla sua governante di lunga data, il giorno dopo aver festeggiato il suo 76esimo compleanno, con un’emorragia interna. È caduto in casa sua Il 12 luglio.

La polizia di Los Angeles ha stabilito che non si sospettava alcun atto scorretto nella morte. Tuttavia, la causa della morte è stata ritardata in quel momento e non è stata rivelata.

Nei mesi precedenti la morte di Simmons, una serie di misteriosi post sui social media hanno portato alcuni fan a speculare sul suo stato di salute.

I social media, in particolare Facebook, sono diventati il ​​mezzo principale che Simons ha utilizzato per parlare ai suoi fan. La notte prima della sua morte, ha ringraziato i suoi fan per avergli augurato un felice compleanno.

“Molti di voi mi hanno inviato gli auguri di compleanno sulla mia pagina Facebook e su altre piattaforme, cosa che apprezzo molto”, ha scritto.

Il team di Simmons ha pubblicato un ultimo post su Facebook programmato prima della sua morte, in cui incoraggiava i suoi fan a raggiungere le stelle: “Lascia che ti porti sulla luna così possiamo guardare tra le stelle”, si legge nel post, insieme a una foto di Simmons in una tuta spaziale della NASA. “Con amore, Richard.”