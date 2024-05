La Cina afferma che inizierà ad acquistare appartamenti man mano che la recessione immobiliare si aggrava

Venerdì, le autorità di tutta la Cina si sono riunite in videoconferenza per discutere le sfide che hanno dovuto affrontare. Il vice premier cinese He Leveng ha annunciato un cambiamento radicale nell’approccio del governo nell’affrontare la crisi immobiliare, che ha spinto le famiglie a ridurre la spesa. Al-Sayed ha affermato che i governi locali potrebbero iniziare ad acquistare case per iniziare a gestire l’enorme numero di appartamenti vuoti.

Le case acquistate dal governo verranno poi utilizzate per fornire alloggi a prezzi accessibili. Non ha fornito dettagli su quando inizierà un programma del genere o su come sarà finanziato.

Questo approccio è simile al Troubled Asset Relief Program, o TARP, che il governo degli Stati Uniti ha creato nel 2008 per acquistare asset in difficoltà dopo il crollo del mercato immobiliare statunitense, ha affermato Larry Hu, capo economista cinese presso Macquarie Group, una società finanziaria australiana. .

“Si tratta di un cambiamento politico, nel senso che i governi locali stanno ora entrando nel mercato per acquistare direttamente le proprietà”, ha detto Hu.

Alcuni governi locali hanno già iniziato a testare silenziosamente questo approccio in città come Jinan, Tianjin e Qingdao lungo la costa cinese e Chengdu nel sud, ma questa è la prima volta che un alto funzionario cinese dice qualcosa al riguardo sulla scena nazionale.