La Cina afferma che l’MI6 britannico ha reclutato dipendenti del governo cinese come spie

autore, Kelly ng

Ruolo, notizie della BBC

3 giugno 2024, 05:42 GMT Aggiornato 43 minuti fa

La Cina ha accusato l’agenzia di intelligence britannica di aver reclutato una coppia come spie, l’ultima di una serie di recriminazioni tra Pechino e l’Occidente negli ultimi mesi.

Secondo il Ministero della Sicurezza dello Stato, due dipendenti del governo cinese sono stati reclutati con successo dopo che gli agenti dell’MI6 hanno approfittato del “forte desiderio di denaro” dell’uomo.

L’uomo, soprannominato Wang, ha convinto il suo complice, soprannominato solo Zhou, a unirsi a lui come spia britannica, ha detto il ministero.

Gli uomini sono stati accusati di aver fornito “articoli, note, documenti o informazioni” a un paese straniero, mentre la Cina ha descritto le accuse come “calunnie dannose”.

La Cina non ha rivelato come ha scoperto il caso che coinvolge il signor Wang e la signora Zhou, dicendo solo che è avvenuto dopo una “indagine approfondita”.

Il caso è ancora oggetto di indagine e le autorità cinesi non hanno detto se verranno mosse accuse contro la coppia.

La BBC ha chiesto una risposta al governo britannico, il quale ha affermato che non confermerà né negherà le accuse relative a questioni di intelligence.

Il Ministero cinese per la Sicurezza dello Stato ha affermato che l’MI6 ha iniziato a sponsorizzare Wang mentre studiava nel Regno Unito nell’ambito di un programma di scambio sino-britannico nel 2015.

Il ministero ha affermato che gli agenti si interessavano particolarmente a lui nel Regno Unito, invitandolo a cene e tournée per "comprendere meglio i suoi interessi e le sue vulnerabilità".

Fecero amicizia con lui nel campus con il pretesto di ex-alunni e gli convinsero a fornire “servizi di consulenza a pagamento”.

Attraverso il signor Wang, gli agenti dell’MI6 hanno anche reclutato la signora Zhou per spiare per la Cina, ha affermato il Ministero della Sicurezza di Stato del paese. Ha aggiunto che entrambi avevano “ruoli chiave riservati” in un’agenzia governativa anonima, senza fornire dettagli su cosa facevano o dove lavoravano.

Wang all’inizio era titubante ma non ha potuto resistere [the operatives’] “Sono stati ripetuti tentativi di persuasione, tentazione e persino coercizione, e alla fine ho accettato”, ha affermato il ministero in una nota sull’app WeChat.

“Su forte istigazione di Wang, Zhou accettò di raccogliere informazioni… lui e sua moglie divennero spie britanniche.”

Non è chiaro il motivo per cui Pechino abbia scelto di pubblicizzare la questione, afferma Zhong Jaian, ricercatore presso la Carnegie University in Cina. È possibile annunciare il caso come una forma di ritorsione, ma in passato Pechino ha anche arrestato persone con l’accusa di spionaggio.

Il dottor Zhong ha affermato che senza ulteriori informazioni è difficile confermare la veridicità delle affermazioni di Pechino.

“A volte queste… opacità non si vedono [the Chinese Communist Party] “Includere il suo sistema giudiziario, soprattutto quando si tratta di casi di spionaggio, può rendere particolarmente difficile la comprensione dei dettagli di un caso”, ha aggiunto.

Il Ministero cinese per la Sicurezza dello Stato ha pubblicato frequenti aggiornamenti sul suo canale ufficiale sin dal suo lancio in agosto.