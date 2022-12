La Cina è alle prese con l’infezione da COVID dopo aver allentato i controlli

PECHINO (AP) – Un’ondata di casi di COVID-19 è stata segnalata venerdì nelle scuole e nelle aziende nelle regioni di tutta la Cina dopo che il Partito Comunista al potere ha allentato le regole anti-virus. Mentre cerca di invertire una recessione economica sempre più profonda.

Sebbene i dati ufficiali abbiano mostrato un calo dei nuovi casi, non coprivano più gran parte della popolazione dopo che mercoledì il governo ha interrotto i test obbligatori per molte persone. Faceva parte di cambiamenti radicali volti a emergere gradualmente dalle restrizioni “zero COVID”. Ciò ha portato al confinamento di milioni di persone nelle loro case e ha scatenato proteste e richieste di dimissioni del presidente Xi Jinping.

“Ci sono pochissime persone che vengono perché ci sono troppi casi”, ha detto Zhang Zuibing, una cameriera in un ristorante di Pechino. “Il Paese si è appena aperto. I primi due mesi saranno decisamente pericolosi. Nessuno è ancora abituato a questo”.

In altre città, gli utenti dei social media hanno affermato che colleghi o compagni di classe erano malati e alcune attività hanno chiuso per carenza di personale. Non era chiaro da quei resoconti, molti dei quali non potevano essere confermati in modo indipendente, quanto potesse essere superiore il numero totale di casi rispetto al numero ufficiale.

La metà dei dipendenti dell’azienda è stata dimessa per malattia, ma ancora non ci lasciano tutti a casa”, si legge in un post firmato da Tunnel Mouth sulla popolare piattaforma Sina Weibo. Domande inviate tramite l’account, in cui si afferma che l’utente è in Pechino.

I rapporti fanno eco all’esperienza degli Stati Uniti, dell’Europa e di altri paesi che hanno subito epidemie durante il tentativo di ripristinare gli affari. Ma rappresentano un netto cambiamento per la Cina, dove “Zero COVID”, che mira a isolare ogni caso, ha sconvolto la vita quotidiana e depresso l’attività economica, ma ha mantenuto bassi i tassi di infezione.

Il governo di Xi ha iniziato ad allentare le restrizioni l’11 novembre dopo aver promesso di tagliare i costi e le interruzioni. Le importazioni sono diminuite del 10,9% rispetto a un anno fa a novembre, segno di una domanda più debole. Le vendite di auto sono diminuite del 26,5% in ottobre.

“Un allentamento dei controlli COVID porterà a un focolaio più ampio della malattia”, hanno affermato in un rapporto Neil Thomas e Laura Glodman dell’Eurasia Group. “Ma è improbabile che Pechino torni ai blocchi radicali che hanno portato l’economia in tilt all’inizio di quest’anno”.

I cambiamenti suggeriscono che il partito al governo stia attenuando il suo obiettivo di prevenire la trasmissione del virus, la base per “zero COVID”, ma i funzionari affermano che la strategia rimane in vigore.

Esperti ed economisti di sanità pubblica affermano che le restrizioni dovrebbero probabilmente rimanere in vigore almeno fino alla metà del 2023. Milioni di anziani devono essere vaccinati, dicono, il che richiederà mesi e gli ospedali devono essere rafforzati per far fronte all’aumento dei casi . I funzionari hanno annunciato una campagna di vaccinazione la scorsa settimana.

Venerdì, il governo ha segnalato 16.797 nuovi casi, di cui 13.160 senza sintomi. Era in calo di circa un quinto rispetto al giorno precedente e meno della metà del picco giornaliero della scorsa settimana sopra i 40.000.

Altre modifiche sono state annunciate mercoledì Consentire alle persone con casi lievi di COVID-19 di isolarsi a casa invece di andare in un centro di quarantena di cui alcuni si sono lamentati è sovraffollato e antigienico. Indirizzo che è una grande irritazione per il pubblico.

Anche l’obbligo per i conducenti della metropolitana, gli acquirenti dei supermercati e altri di risultare negativi al virus è stato eliminato, sebbene sia ancora richiesto per le scuole e gli ospedali.

Un post da Where Dreams Begin Under the Stars di un utente di Dazhou, una città nel sud-ovest della provincia del Sichuan, ha affermato che tutti gli studenti tranne cinque in una classe di 46 studenti della scuola pubblica sono stati infettati.

“È davvero sorprendente che la scuola insista affinché gli studenti vadano a scuola”, ha scritto l’utente. L’utente, contattato tramite l’account, si è rifiutato di fornire un nome o altri dettagli.

Richiedere che centinaia di milioni di persone vengano sottoposte a test una volta al giorno in alcune aree negli ultimi due anni ha aiutato il governo a rilevare infezioni senza sintomi. La fine di questo approccio riduce il costo del monitoraggio di dipendenti e clienti in uffici, negozi e altre attività. Ma aumenta il rischio di diffusione del virus.

Le modifiche introdotte questa settimana fanno seguito alle proteste scoppiate il 25 novembre a Shanghai, Pechino e in altre città contro il costo umano di “Zero COVID”.

Non è chiaro se qualcuno dei cambiamenti sia stato in risposta alle proteste, che sono morte dopo un giro di vite sulla sicurezza.

Il politburo del partito al potere ha dichiarato mercoledì che stabilizzare la debole crescita economica è una priorità, anche se i leader hanno affermato che i funzionari locali dovrebbero ancora proteggere il pubblico.

“La rifocalizzazione sulla crescita e l’uscita da zero COVID sono chiare fin dai massimi livelli”, hanno affermato in un rapporto Larry Ho e Yuexiao Zhang di Macquarie Group, una banca australiana. Tuttavia, hanno avvertito che “l’incertezza rimane alta”, incluso “quanto potrebbe essere dirompente l’uscita da zero COVID”.

I leader del partito hanno smesso di parlare dell’obiettivo ufficiale di crescita annuale del 5,5% dopo che l’economia si è contratta del 2,6% rispetto al trimestre precedente nei tre mesi terminati a giugno. Ciò è avvenuto dopo che Shanghai e altri centri industriali sono stati chiusi per un massimo di due mesi per combattere l’epidemia.

Gli economisti privati ​​hanno ridotto le loro previsioni di crescita annua a meno del 3%, che sarebbe meno della metà dell’8,1% dello scorso anno e tra le più deboli degli ultimi decenni.

I post sui social media hanno indicato che alcune città potrebbero avere focolai che non si riflettevano nei numeri ufficiali.

Messaggi datati giovedì da 18 persone che hanno affermato di essere a Baoding, una città di 11 milioni a sud-ovest di Pechino, hanno affermato di essere risultate positive con oggetti domestici o di avere febbre, mal di gola e mal di testa. Nel frattempo, il governo della città di Baoding non ha segnalato nuovi casi da martedì.

I negozi di droga sono stati attaccati da clienti che hanno acquistato medicinali per mal di gola e mal di testa dopo che le regole che richiedevano ai farmacisti di segnalare tali acquisti sono state abbandonate, suscitando timori che un cliente potrebbe dover mettere in quarantena.

Sempre venerdì, l’autorità di regolamentazione del mercato ha annunciato che i prezzi di alcuni medicinali tra cui Lianhua Qingwen, un rimedio tradizionale contro l’influenza, sono aumentati fino al 500% nell’ultimo mese. Ha detto che i venditori potrebbero essere penalizzati per la riduzione dei prezzi.

Si sono formate code fuori dagli ospedali, anche se non era chiaro quante persone volessero cure per i sintomi del COVID-19.

La gente ha aspettato dalle quattro alle cinque ore per arrivare alla clinica per la febbre dell’ospedale Chaoyang di Pechino, secondo una donna che ha risposto al telefono lì e ha dato solo il suo cognome, Sun. Non è stato richiesto alcun test antivirus, ha affermato, ma i pazienti dovevano mostrare un’app “codice sanitario” su uno smartphone che tiene traccia dello stato del vaccino e se sono stati in aree ritenute a rischio.

Hong Kong, che sta implementando la propria strategia antivirus, ha dovuto affrontare un aumento simile dei casi mentre la città della Cina meridionale cerca di rilanciare la sua economia in difficoltà allentando le restrizioni sui viaggi e gli orari di apertura di ristoranti e bar.

Hong Kong ha riportato 75.000 nuovi casi nell’ultima settimana, in aumento di circa il 25% rispetto alla settimana precedente. Ma quelli non includono il numero imprecisato di persone che restano a casa con sintomi di COVID-19 e non lo denunciano mai al governo.

L’assistente alle notizie dell’Associated Press a Guangzhou, in Cina, il ricercatore Yu Ping a Pechino e gli scrittori dell’Associated Press Canice Leung a Hong Kong e Dak Kang a Pechino hanno contribuito a questo rapporto.