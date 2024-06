La Cina è diventata il primo paese ad estrarre rocce dal lato nascosto della Luna

Altri studi sul materiale hanno escluso teorie su come la temperatura dell’interno della Luna potrebbe aumentare abbastanza da generare attività vulcanica. Un gruppo di ricerca è stato trovato La quantità di elementi radioattivi all’interno della Luna, che possono decadere e produrre calore, non era abbastanza elevata da provocare esplosioni. scorso un risultato Ha escluso l’acqua nel mantello come possibile fonte dello scioglimento interno che ha portato al vulcanismo.

Chang’e-6 è stato lanciato il 3 maggio con ambizioni scientifiche ancora più grandi: riportare materiale dal lato nascosto della Luna. Il lato più vicino della Luna è dominato da ampie e scure pianure dove scorreva antica lava. Ma il lato opposto ha meno pianure di questo tipo. Ha anche più noccioli e una crosta più spessa.

Poiché questo emisfero non è mai rivolto verso la Terra, è impossibile comunicare direttamente con i lander sul lato nascosto della Luna, rendendo difficile raggiungerlo con successo. L’agenzia spaziale cinese ha fatto affidamento su due satelliti che aveva precedentemente lanciato in orbita lunare, Qiqiao e Qiqiao-2, per mantenere i contatti con Chang’e-6 durante la sua visita.

La navicella spaziale ha utilizzato la stessa tecnologia utilizzata da Chang’e-5 per raggiungere la Luna e poi riportare il suo campione sulla Terra.