La Cina espande le restrizioni COVID, le interruzioni della fabbrica di iPhone si aggiungono alle preoccupazioni economiche

Le restrizioni COVID sono aumentate con l’aumento dei casi

Le interruzioni nella fabbrica di iPhone sottolineano i rischi industriali e sociali

Gli analisti avvertono della possibilità di un ampliamento del lockdown

La località turistica di Sanya impone restrizioni al movimento dei nuovi arrivati

PECHINO (Reuters) – Mercoledì le città cinesi hanno imposto maggiori restrizioni per frenare l’aumento dei casi di coronavirus, aumentando le preoccupazioni degli investitori sull’economia, poiché nuove interruzioni nella più grande fabbrica di iPhone del mondo hanno evidenziato il costo sociale e industriale della repressione cinese sul coronavirus. Calibro 19.

A Pechino, i centri commerciali e i parchi hanno chiuso e le aree un tempo affollate della capitale sono diventate come città fantasma mentre le autorità esortano le persone a restare a casa.

La città di Sanya, sull’isola di Hainan, ha vietato alle persone di recarsi nei ristoranti e nei centri commerciali entro tre giorni dal loro arrivo, e molte città in tutta la Cina hanno imposto blocchi localizzati mentre le infezioni si avvicinavano ai livelli elevati osservati ad aprile.

Le misure stanno offuscando le prospettive per la seconda economia più grande del mondo e smorzando le speranze che la Cina ammorbidisca in modo significativo la sua posizione verso l’esterno sul coronavirus in qualunque momento, mentre la Cina affronta il suo primo inverno combattendo una variante altamente contagiosa di Omicron.

“Anche se c’è una piccola possibilità che le autorità scelgano di ritirarsi dalla politica del coronavirus durante l’inverno, c’è un rischio significativo che gli sforzi di contenimento falliscano”, hanno scritto gli analisti di Capital Economics.

Hanno affermato che un tale fallimento potrebbe portare a ulteriori blocchi che potrebbero causare danni senza precedenti all’economia.

Le restrizioni COVID della Cina, le più severe al mondo, hanno portato a un diffuso malcontento e all’interruzione della produzione presso i produttori, tra cui Foxconn di Taiwan. (2317.TW)il più grande fornitore di iPhone di Apple Inc.

Mercoledì, i filmati caricati sui social media hanno mostrato i lavoratori della Foxconn che sgombravano le barricate e litigavano con le autorità mentre indossavano tute ignifughe, cantando “Dacci il nostro salario”. Le interruzioni seguono settimane di disordini che hanno visto decine di dipendenti lasciare la fabbrica a causa dei controlli COVID. Reuters non ha potuto verificare l’autenticità dei video.

Le regioni che rappresentano quasi un quinto del prodotto interno lordo cinese sono sotto qualche forma di blocco o restrizioni, ha stimato la società di intermediazione Nomura all’inizio di questa settimana, una cifra che supererà il PIL della Gran Bretagna.

Sebbene i numeri di infezione siano bassi rispetto agli standard globali, la Cina ha aderito al suo approccio no-COVID, una politica caratteristica del presidente Xi Jinping che secondo i funzionari salva vite e impedisce il collasso del sistema medico.

Martedì la Cina ha riportato 28.883 nuovi casi trasmessi a livello nazionale.

Il Fondo monetario internazionale ha esortato la Cina a reimpostare la sua strategia COVID-19 e ad aumentare i tassi di vaccinazione.

Gita Gopinath, funzionario del Fondo monetario internazionale, ha dichiarato: “Sebbene la strategia per sradicare il virus corona emergente sia diventata più intelligente nel tempo, la combinazione di varianti COVID più infettive e lacune persistenti nelle vaccinazioni ha portato alla necessità di chiusure più frequenti , che incide sull’economia globale.” consumi e investimenti privati.

I residenti sono sempre più stufi di quasi tre anni di restrizioni e la protesta di mercoledì presso la fabbrica Foxconn di Zhengzhou arriva dopo che la folla ha recentemente sfondato le barriere e si è scontrata con i lavoratori in tute protettive nella città meridionale di Guangzhou.

L’aumento del numero di casi sta anche mettendo alla prova la determinazione della Cina a evitare misure valide per tutti, come i blocchi di massa per frenare l’epidemia, e ad affidarsi invece alle regole COVID recentemente riviste.

Tuttavia, i blocchi non ufficiali sono aumentati, inclusi condomini e complessi a Pechino, poiché il numero di casi è salito a un nuovo massimo martedì.

A Shanghai, una città di 25 milioni di abitanti che è stata bloccata per due mesi all’inizio di quest’anno, la più grande associazione automobilistica cinese ha dichiarato mercoledì che annullerà il secondo giorno del China Automotive Overseas Development Summit che si terrà lì per timori di coronavirus.

Chengdu, che ha registrato 428 casi martedì, è diventata l’ultima città ad annunciare test di massa.

I principali centri di produzione di Chongqing e Guangzhou hanno registrato un numero costantemente elevato di infezioni, rappresentando la maggior parte dei casi in Cina. I casi a Guangzhou sono leggermente diminuiti martedì, a 7.970, e le autorità hanno affermato che le infezioni erano ancora concentrate nelle aree chiave della regione di Hezhou.

Gli investitori che la scorsa settimana avevano sperato che la Cina allentasse le restrizioni si sono preoccupati che un’ondata di infezioni potesse rallentare la riapertura economica. Per saperne di più Molti analisti affermano che un allentamento significativo delle restrizioni COVID è improbabile prima di marzo o aprile.

Un rallentamento più marcato del previsto in Cina, che sta penalizzando in particolare la domanda interna, si ripercuoterebbe su paesi come Giappone, Corea del Sud e Australia, che esportano prodotti e merci per centinaia di miliardi di dollari verso la seconda economia mondiale .

Gli analisti stanno anche abbassando le previsioni per la domanda di petrolio dal più grande importatore mondiale di greggio, poiché le recenti restrizioni COVID hanno già abbassato i futures globali del petrolio.

“Le prossime settimane potrebbero essere le peggiori in Cina dalle prime settimane dell’epidemia per l’economia e il sistema sanitario”, hanno affermato gli analisti di Capital Economics.

