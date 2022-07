La Cina pianifica una strategia di dati a tre livelli per evitare aumenti negli Stati Uniti

La Cina sta istituendo un sistema per selezionare le società cinesi quotate negli Stati Uniti in gruppi in base alla sensibilità dei dati in loro possesso, in una potenziale concessione da parte di Pechino per cercare di impedire alle autorità di regolamentazione statunitensi di rimuovere centinaia di gruppi dalla lista.

Il sistema è progettato per portarne alcuni aziende cinesi Secondo le norme statunitensi che richiedono alle società pubbliche di consentire alle autorità di regolamentazione di ispezionare i loro file di audit, secondo quattro persone che hanno familiarità con la situazione.

Due persone hanno affermato che le società cinesi quotate negli Stati Uniti rientrerebbero in tre grandi categorie. I gruppi saranno le società con dati non sensibili, quelle con dati sensibili e altre con dati “riservati” da barrare.

Una persona ha affermato che Pechino ha discusso se le aziende nella categoria “dati sensibili” potrebbero ristrutturare le loro operazioni per renderle conformi, anche esternalizzando le informazioni a una terza parte.

Il sistema delle categorie sarà la seconda importante concessione offerta da Pechino per rimuovere gli ostacoli che consentono agli Stati Uniti di avere pieno accesso agli audit. Ad aprile, esso Modifica di una regola vecchia di dieci anni che limitava le pratiche di condivisione dei dati di società esterne.

La pianificazione, che è in discussione e soggetta a modifiche, arriva dopo mesi di negoziati in stallo tra Pechino e Washington sull’obbligo degli Stati Uniti per le società cinesi e i loro revisori dei conti di rendere disponibili documenti di audit dettagliati o di cancellarli nel 2024.

Una svalutazione collettiva potrebbe rappresentare un passo importante verso il disaccoppiamento economico tra Stati Uniti e Cina e minacciare 1,3 trilioni di dollari di valore per gli azionisti. Circa 260 delle più grandi società cinesi, tra cui il gruppo tecnologico Alibaba, la società di fast food Yum China e il sito di social media Weibo, possono essere rimosse dalle borse di New York se non soddisfano i requisiti.

La China Securities Regulatory Authority, il più grande organismo di vigilanza sui titoli di Pechino, ha commentato dopo la pubblicazione di “non aver studiato questa struttura a tre livelli” per le società quotate.

“Indipendentemente dal fatto che un’impresa sia quotata in patria o all’estero, deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti nazionali pertinenti sulla gestione delle informazioni sui dati e ai requisiti normativi del luogo in cui è quotata”, ha affermato l’autorità di regolamentazione.

Pechino ha tradizionalmente resistito a consentire alle società cinesi di fornire dati alle autorità di regolamentazione straniere per motivi di sicurezza nazionale.

Ma secondo lo schema a più livelli, le società di dati “a basso rischio” potrebbero rendere i loro record di audit accessibili al Public Company Accounting and Oversight Board, l’organismo di controllo della contabilità degli Stati Uniti, hanno affermato due persone. La categoria di rischio inferiore includerà probabilmente rivenditori e catene di ristoranti.

Lo ha affermato il capo di una grande società di investimento con sede a Hong Kong, riferendosi al gruppo di taxi È stato multato di oltre un miliardo di dollari da Pechino questa settimana per violazioni della sicurezza informatica.

I funzionari statunitensi sono scettici sul fatto che le società cinesi soddisferanno gli standard di piena trasparenza richiesti dal Foreign Companies Accountability Act, la legge del 2020 che obbligava le società cinesi e di Hong Kong ad aprire i propri file di audit.

Anche se sono in corso e fruttuose discussioni tra le autorità statunitensi e cinesi. . . “Ci sono ancora grossi problemi e il tempo stringe rapidamente”, ha affermato in un discorso a maggio YJ Fischer, direttore dell’Office of International Affairs della Securities and Exchange Commission.

L’accordo per fornire l’accesso ai file di audit “sarà solo l’inizio”, ha affermato Fisher. I funzionari della PCAOB dovranno anche recarsi in Cina e condurre un audit di qualsiasi emittente cinese quotato negli Stati Uniti.

“Non so come faremo mai a risolvere questo problema”, ha detto il capo della società di investimento. Ha aggiunto che Pechino e Washington stavano usando la disputa sul controllo per “guadagno politico” e che le relazioni erano le peggiori degli ultimi 40 anni.

“Come investitore, spero che entrambe le parti siano abbastanza pratiche”.

Il PCAOB ha affermato in una dichiarazione che “dovrebbe avere pieno accesso ai documenti di lavoro di revisione di qualsiasi impresa scelga di ispezionare o indagare, senza scappatoie, senza eccezioni”.