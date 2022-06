La Colorado Avalanche vince la sua prima Stanley Cup dal 2001 dopo aver vinto Gara 6

Tampa, Florida – I Colorado Avalanche sono i primi campioni della Stanley Cup dal 2001 dopo aver sconfitto i Tampa Bay Lightning 2-1 Nella sesta partita della finale di coppa di domenica.

Arturi Laconin Il vincitore della partita a valanga ha segnato nel secondo tempo. Darcy Comber Registra 22 esportazioni nella vittoria.

Tampa Bay stava partecipando alla sua terza finale di Coppa consecutiva dopo i campionati consecutivi nel 2020 e nel 2021. I Lightning sono stati la prima squadra della NHL a vincere tre Coppe consecutive da quando i New York Islanders ne hanno vinte quattro di fila dal 1980 al 1983.

La vittoria ha richiesto un altro sforzo di back-end da parte di Avalanche per strappare il primo campionato alla franchigia in due decenni. Hanno anche giocato da dietro in due delle tre precedenti partite della serie.

Stefano Stamkos Ha segnato il suo undicesimo gol nella postseason a 5 buche su Comber all’inizio del primo tempo, portando Lightning in vantaggio per 1–0. Tampa Bay ha superato il Colorado 10-8 in 20 minuti.

La valanga volò all’indietro in un secondo. Nathan McKinnon Calcola l’equivalente una tantum dal cerchio sinistro passato Andrei Vasilevsky.

Il secondo gol di MacKinnon nella serie è arrivato dopo un rigore ritardato e Tampa Bay si è lamentato del fatto che il gioco non è stato dichiarato morto quando Nick Paul ha toccato la palla. Determinare se Paul avesse il possesso palla non era soggetto a revisione, quindi l’obiettivo era di pareggiare la partita, 1-1.

Il Colorado ha continuato a manipolare Vasilevsky fino a quando non ha finalmente sfondato per portare la valanga in vantaggio con un vantaggio di 2-1. È stata la prima squadra del Colorado della serie dal gioco 3.

Un fulmine ha ritardato l’inizio del terzo inning, ma Avalanche stava premendo con un rapido vantaggio di 5-0 nei tiri in porta. Il Colorado ha concluso la partita per 30-23.

Vasilevsky si è alzato in piedi contro l’attacco del Colorado nel frame finale per dare a Tampa Bay la possibilità di pareggiare, ma il gol di Likonen avrebbe siglato la vittoria della Coppa del Colorado.

Una valanga non è già riuscita a spazzare via Tampa Bay. Il Colorado ha preso un vantaggio per 3-1 nella serie nella quinta partita di venerdì, ma non è riuscito a chiudere i campioni in carica con una sconfitta per 3-2.

La valanga aveva per lo più dominato la catena prima di allora. Il Colorado ha preso un vantaggio di 2-0 su Tampa Bay con una vittoria per 4-3 ai supplementari in gara 1 e 7-0 con una sconfitta in gara due. Lightning ha risposto con una vittoria sbilanciata per 6-2 in Gara 3 ma non è riuscita a trattenerlo. Il Colorado ha perso 3-2 ai supplementari nel quarto gioco.

Tampa Bay ha prodotto un valoroso sforzo in Gara 5 per mettere a tacere il pubblico domestico elettrico del Colorado e guardare la serie estesa un’altra partita. Lightning ha nutrito i suoi fan in Gara 6, ma non è stato in grado di fermare ancora una volta l’aggressivo attacco del Colorado.

Quando il Colorado vinse l’ultima volta la Coppa 21 anni fa, l’attuale GM Joe Sakic Era il capitano, passando il trofeo al leggendario difensore Ray Burke in un momento speciale. Questa volta Sakic ha guardato dall’alto della sua mazza forgiata finire di nuovo il lavoro.

La vittoria della Colorado Cup è stata il culmine della competizione post-stagione dominante quando Avalanche è andato 16-3 in totale e ha spazzato via sia la serie del primo turno contro Nashville che le finali della Western Conference contro Edmonton.

Si adatta al tema della valanga e all’ascensore di hockey su ghiaccio nemico. Il Colorado è stato fantastico in trasferta in tutti i playoff, finendo 9-1 e completando tutte e quattro le sue partite in trasferta.

“Mi sento incredulo”, ha detto McKinnon. “È difficile da descrivere, ma vedere tutti questi guerrieri combattere… è una sensazione incredibile.”

Difensore del Colorado Cal Makarche la scorsa settimana ha vinto il Norris Award come miglior difensore del campionato, ha ricevuto il premio Con Smith come miglior giocatore post-stagione.

«Trova Cale Makar da qualche parte», capitano Gabriel Landskog Ha detto quando gli è stato chiesto come le squadre possono imitare ciò che il Colorado ha ottenuto. “Siamo solo una squadra molto difficile contro cui giocare”.

Tampa Bay ha avuto un percorso più difficile per tornare alla finale di Coppa, rimanendo indietro in ogni serie ma vincendo al secondo turno per la Florida. Lightning aveva perso 3-2 contro Toronto al primo turno e 2-0 contro i New York Rangers nelle finali della Eastern Conference, ma ha trovato un modo per aggirare ogni avversario.

I Lightning hanno giocato molto anche nel post-stagione senza il miglior attaccante Punto Brayden. Ha subito un infortunio alla parte inferiore del corpo nella partita 7 contro Toronto e ha saltato per oltre un mese prima di tornare per la partita 1 e la partita 2 della finale di Coppa. Ancora non è lo stesso, Point non tornerà nella serie.

Il Colorado aveva problemi di infortunio. pettinatrice, Nazim Qadri E il Andrei Burakovsky Tutti hanno saltato diverse partite a causa di vari problemi (Burakovsky era stato escluso dalla finale di coppa dopo aver subito un infortunio alla mano nella seconda partita). Pollice rotto del mio destino – subito in un incidente di arrampicata con Evandro Re Durante le finali della conferenza, è stato particolarmente grave e ha richiesto un intervento chirurgico. È riuscito a tornare nella partita 4 della finale di Coppa e ha segnato il vincitore ai tempi supplementari.

La valanga ha continuato i suoi problemi con una profondità impressionante che è stata la pietra angolare del loro successo complessivo. Avalanche ha segnato 10 giocatori diversi almeno un gol nella finale di coppa e ha segnato 17 o più punti (incluso Kuemper).

La partita del portiere è stato un tema caldo in vista della finale di coppa e non ha deluso. Vasilevskiy è rimbalzato da una prestazione scadente in Gara 1 (.895 SV%) diventando il miglior giocatore di Tampa Bay in circolazione.

Anche Kuemper ha superato le avversità. È stato ritirato dalla gara 3 perché ha concesso cinque gol su 22 tiri, ma l’allenatore di Avalanche Jared Bednar lo ha riportato in campo a causa del backup. Pavel Francos Per Gara 4, Kuemper ha dato la sua migliore prestazione nei playoff (37 salvate, .949 SV%).

Alla fine, Kuemper ha salvato abbastanza per aiutare a consegnare la Coppa del Colorado.