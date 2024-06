La colorata principessa Kate: Catherine, principessa del Galles, si è riunita per partecipare alla celebrazione del compleanno del re

Londra

Parteciperà Catherine, principessa del Galles Forze del colore Ha festeggiato sabato – la parata ufficiale del compleanno del Re – la sua prima apparizione pubblica da quando ha rivelato la sua diagnosi di cancro.

La principessa del Galles, conosciuta anche come Kate, guarderà il resto dello spettacolo con la sua famiglia nelle vicinanze e si prevede che si unirà ai suoi compagni reali sul balcone.

Segna un momento significativo nel recupero della principessa ed è la sua prima apparizione pubblica dal giorno di Natale, settimane prima che le fosse diagnosticato il cancro.

Venerdì Kate ha fornito un aggiornamento sulla sua salute, dicendo che ha fatto “buoni progressi” nel suo recupero. Ma ha detto che si aspetta che il suo trattamento continui ancora per qualche mese e che “non è ancora fuori pericolo”.

Partecipa anche il re Carlo III, nonostante sia in cura per il cancro.

Trooping the Colour è un magnifico spettacolo militare che vede 1.400 ufficiali e soldati, insieme a 400 musicisti e 200 cavalli, marciare per le strade di Londra da Buckingham Palace alla Horse Guard Parade, mentre la folla fiancheggia il percorso.

Questo evento, uno degli eventi più importanti del calendario reale, è una tradizione che segna il compleanno ufficiale del monarca britannico da oltre 260 anni. Tuttavia, il vero compleanno di Charles cade a novembre.

I re e le regine della Gran Bretagna hanno raddoppiato i loro festeggiamenti a partire dal XVIII secolo, organizzando una celebrazione pubblica – il Natale ufficiale – e un evento più privato nella data effettiva.

Si ritiene che la tradizione sia iniziata con il re Giorgio II, ossessionato dalle feste, nel 1748. Come Carlo III, Giorgio nacque a novembre, quando il clima britannico è spesso tutt’altro che ideale.

Dopo lo spettacolo, il corteo ritorna al palazzo dove il re e i membri della famiglia si riuniscono tradizionalmente sul famoso balcone per salutare la folla esultante di sostenitori.

Tuttavia, a differenza della processione inaugurale dell’anno scorso, Re Carlo parteciperà in carrozza anziché a cavallo.

Le procedure di quest’anno sono state modificate poiché il 75enne continua il trattamento per un tipo di cancro non specificato.

I medici furono incoraggiati dai suoi progressi, permettendogli di farlo Riprendere i compiti rivolti al pubblico ad aprile, ma ogni post che pubblica viene rivisto e adattato ove opportuno.

Per gli eventi di sabato passerà in rassegna le truppe sedute nella carrozza Ascot Landau accanto alla regina Camilla.

Tre dell’esercito britannico Cavalli che galoppavano per Londra in aprile Sono tornati in servizio e dovrebbero prendere parte ad una parata natalizia questo fine settimana. I restanti due cavalli stanno “godendosi una vacanza estiva a Chilterns” e torneranno in servizio a tempo debito, secondo l’esercito.