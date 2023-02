La cometa verde oscillerà vicino alla Terra per la prima volta in 50.000 anni

Una cometa verde scoperta di recente passerà vicino alla Terra per la prima volta in 50.000 anni. È stato visibile l’ultima volta nel cielo notturno durante l’età della pietra.

Scoperta il 2 marzo 2022 dagli astronomi utilizzando la Wide Field Survey Camera della Zwicky Transit Facility presso l’Osservatorio Palomar nella contea di San Diego, in California, la cometa ha raggiunto il suo punto più vicino al Sole il 12 gennaio, secondo NASA.

nome della cosa C/2022 E3 (ZTF)La cometa ha un’orbita attorno al sole che passa attraverso i confini esterni del sistema solare, motivo per cui ci è voluto così tanto tempo – e così tanto tempo – per passare di nuovo dalla Terra, secondo Società planetaria.

Secondo TerraCielo.

Anche durante il suo avvicinamento più ravvicinato, la cometa sarà ancora più di 100 volte la distanza della Luna dalla Terra, secondo EarthSky.

Mentre la cometa si avvicina alla Terra, gli osservatori saranno in grado di individuarla come una debole macchia verde vicino alla stella luminosa Polaris, nota anche come Stella Polare. Le comete riflettono diversi colori di luce a causa delle loro attuali posizioni in orbita e composizioni chimiche.

I cieli mattutini, una volta che la luna tramonta dopo la mezzanotte per quelli nell’emisfero settentrionale, sono ideali per l’osservazione delle comete. Vedere l’oggetto spaziale sarà più difficile per chi si trova nell’emisfero australe.

A seconda della sua luminosità, C/2022 E3 (ZTF) può essere visibile ad occhio nudo nei cieli bui, ma un binocolo o un telescopio renderanno la cometa più facile da vedere.

La cometa può essere distinta dalle stelle per le sue code cadenti di polvere e particelle energetiche, così come per la chioma verde brillante che la circonda.

Una chioma è un involucro che si forma attorno a una cometa mentre passa vicino al Sole, causando la sublimazione del suo ghiaccio o la trasformazione diretta in gas. Questo fa apparire sfocata la cometa se osservata attraverso i telescopi.

Dopo aver superato la Terra, formerà una cometa Avvicinamento più vicino a Marte il 10 febbraioSecondo EarthSky.

Se le nuvole o il tempo inclemente ostacolano l’osservazione del cielo, Il Virtual Telescope Project condividerà le trasmissioni in diretta della cometa Nel cielo di Roma. E non perderlo Altri eventi celesti da vedere nel 2023.