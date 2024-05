La commedia d’azione di Ryan Gosling punta a un’uscita da 28 milioni di dollari

in tutto il mondo

Venerdì mezzogiorno: in tutto il mondo Capro espiatorio Oggi arriva un po’ di luce a 10,4 milioni di dollari, comprese le anteprime, per quella che sembra essere un’apertura di 28 milioni di dollari in 4.002 sale, al di sotto delle previsioni di 35 milioni di dollari.

Molti non sono scioccati: è qui che si aprono le commedie d’azione, e vittima Non lontano dall’inizio da 30 milioni di dollari dell’avventura della commedia romantica della Paramount del 2022 la Città perduta E il film precedente di David Leitch, 2022 treno espresso. Ma accidenti, lo era vittima, Per questo concetto, il costo è di 130 milioni di dollari al netto dei crediti d’imposta australiani. Alcuni hanno sentito dire che il costo di produzione era ancora più alto, pari a 150 milioni di dollari.

vittima Ha già più di 8,4 milioni di dollari in banca dall’offerta in 38 mercati lo scorso fine settimana, tra cui Australia, Turchia, Paesi Bassi e Spagna. Il film sarà distribuito in oltre 40 mercati questo fine settimana, tra cui Regno Unito, Irlanda, Germania, Francia e Messico.

Il pubblico RT non è ancora registrato.

Studi AmazonMGM Unito È stato prenotato in 3.477 sale e studi $ 2,55 milioni Al suo secondo venerdì, -59%, per 3 giorni $ 8,75 milioni-42%, per un valore operativo di $ 30,5 milioni.

Il terzo posto va a 20th Century Studios/Lucasfilm/Disney Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma In 2.700 sedi per $ 2,65 milioni Venerdì, $ 8,5 milioni 3 giorni.

Giochi Sony/Schermo Tarocchi È stato prenotato in 3.104 località e vede a $ 2,4 milioni Venerdì, 3 giorni 6 milioni di dollari. Secondo il monitor dei social media RelishMix, l’universo social di 88,6 milioni di questo film horror opera al 39% rispetto agli standard del genere horror del primo capitolo su TikTok, Facebook, X, YouTube e Instagram messi insieme.

Fratelli leggendari/Warner. Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero Nel fine settimana 6 sono state viste 2884 località $ 3,8 milioni, -47%, dopo 1 milione di dollari venerdì. La corsa totale è $ 187,4 milioni La domenica.

Venerdì mattina: La Universal si è preparata per l’estate giovedì sera con la commedia d’azione di Ryan Gosling ed Emily Blunt Capro espiatorio, E chi l’ha fatto $ 3,15 milioni di orari di spettacolo a partire dalle 17:00 e pre-spettacoli il mercoledì. Si prevede che il film ruoti solo attorno a lui 35 milioni di dollari Per il fine settimana, forse 40 milioni di dollari. Questo non è il tipico inizio dell’estate, ma ci troviamo in questa situazione difficile a causa del ritardo dello sciopero dei lungometraggi.

In termini di anteprima, l’inizio è vicino all’avventura della commedia romantica della Paramount del 2022 città perduta, che ha incassato 3,2 milioni di dollari prima di un’apertura di 30,4 milioni di dollari e di una finale nazionale di 105,3 milioni di dollari.

Ultima data di rilascio per Capro espiatorio Doveva essere il 1 marzo, ma la Universal lo ha rinviato a questo fine settimana dopo il trasferimento di Disney e Marvel Studios Wolverine di Deadpool Fino alla fine di luglio, che ormai alcuni considerano il vero inizio dell’estate.

La Universal ci credeva alla grande Capro espiatorio, Portandolo al SXSW di Austin per la prima mondiale dove il pubblico ha riso. Uno spettacolo all’inizio del CinemaCon per gli esercenti è seguito martedì sera da una première hollywoodiana ricca di azione. L’aspettativa è quel fattore Gosling Capro espiatorio Continuerà ad attrarre le donne nei teatri. Inoltre, il film, nonostante la sua ambientazione hollywoodiana, ha l’atmosfera dei titoli d’azione degli anni ’70 e ’80 – quelli che stavano prendendo d’assalto il centro del paese, leggi Smokey e il bandito E In ogni modo ma sciolto.

Le recensioni per il film PG-13 sono di tutto rispetto, con un fresco 85% su Rotten Tomatoes. Capro espiatorioChe è costato 130 milioni di dollari prima di P&A, Si espande a 4.002 sale con PLF e Imax.

Sony/Screen Games Una giovane donna pervertita Tarocchi Dai registi Spencer Cohen e Anna Hallberg, è stato prodotto per 8 milioni di dollari e si prevedeva che avrebbe richiesto solo dai 5 ai 6 milioni di dollari. ho fatto 715 mila dollari Orari di programmazione del giovedì a partire dalle 16:00 in 2.744 località. Ecco la trama del film PG-13, che i critici di RT hanno valutato marcio al 9%: quando un gruppo di amici viola incautamente la sacra regola della lettura dei Tarocchi, scatenano un male indicibile intrappolato nelle carte maledette. Uno dopo l’altro si troveranno faccia a faccia con il destino e finiranno in una corsa contro la morte.

Verrà ripubblicato anche questo fine settimana Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma Dalla Disney. Questo per celebrare il 25° anniversario del prequel, che cade il 4 maggio, ovvero lo Star Wars Day. La Disney proietterà il film in 2.600 sale nazionali, inclusi 150 schermi di grande formato e 130 sale D-Box/4D specializzate in motion. Le prevendite sono rimaste forti sin dal suo lancio il 22 marzo, con un picco questo fine settimana. Ristampa del 40° anniversario di Star Wars: Il ritorno dello Jedi L’anno scorso ha aperto a 5,1 milioni di dollari per 3 giorni in questo periodo. La minaccia immaginaria Sarà abbinato ad un’anteprima esclusiva di ciò che verrà dopo Guerre stellari serie l’assistenteChe sarà presentato in anteprima il 4 giugno su Disney+.

Zendaya è diretto da Luca Guadagnino di Amazon MGM Studios Unito La prima settimana si conclude con $ 21,8 milioni Dopo $ 1,3 milioni Giovedì, -7% da mercoledì a 3.477. Salverà alcuni schermi Imax questo fine settimana.

Lionsgate Eroe sconosciuto È il secondo con questa settimana $ 10,1 milioni Dopo 465mila dollari Giovedì, anche con mercoledì a 2.832 località.

Settimana leggendaria 5/Warner Bros Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero registrato $ 9,1 milioni In 3312 posti dopo a 370 mila dollari Giovedì -8% rispetto a mercoledì. L’immagine in esecuzione è $ 183,5 milioni.

A24 Settimana 3 di Alex Garland Guerra civile un atto 9 milioni di dollari In 3518 posti dopo a 480 mila dollari Giovedì -9% rispetto a mercoledì.

Film horror universale Radio Silence Abigail, Prenotato in 3.393 località, la seconda settimana termina con 7 milioni di dollari Dopo 323 mila dollari Giovedì, -19%, con un totale operativo di $ 20,5 milioni.