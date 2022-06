La Commissione europea afferma che l’Ucraina dovrebbe diventare un candidato per l’adesione all’UE

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che l’Ucraina dovrebbe essere accolta con favore come paese candidato. Kenzo Tripuillard | Afp | Getty Images

La Commissione europea venerdì ha raccomandato all’Ucraina di diventare un candidato per l’adesione all’Unione europea, anche se il paese dilaniato dalla guerra sta attuando una serie di importanti riforme. Il parere della Commissione, il braccio esecutivo dell’UE, precede le discussioni ad alto livello a Bruxelles, in Belgio, sulla possibile adesione dell’Ucraina. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che l’Ucraina dovrebbe essere accolta come paese candidato, riferendosi a un termine legale che significa che il paese ha ufficialmente avviato il percorso verso la piena adesione. Indossando una giacca gialla sopra una maglia blu per rappresentare i colori dell’Ucraina, von der Leyen ha detto in una conferenza stampa che la commissione aveva un chiaro messaggio per Kiev. “E questo sì, l’Ucraina se lo merita [the] prospettiva europea. Sì, l’Ucraina dovrebbe essere accolta come paese candidato”. “Questo perché è stato fatto un buon lavoro, ma resta da fare un lavoro importante”, ha affermato von der Leyen. Ha aggiunto che l’intero processo era “basato sul merito”. “È così che va secondo il libro, quindi i progressi dipendono interamente dall’Ucraina. L’Ucraina è ciò che hanno nelle loro mani e ciò che potrebbe essere migliore per plasmare il tuo futuro”, ha detto.

È il primo passo di una strada lunga e difficile per l’Ucraina. Anche con il sostegno della Commissione, passeranno probabilmente anni prima che agli Stati membri venga data l’opportunità di accettare l’adesione di Kiev, soprattutto perché l’Ucraina dovrà attuare riforme economiche e politiche per conformarsi alle regole europee. Mentre il paese combatte la Russia, il conflitto non ha fine in vista Alcuni hanno avvertito che potrebbe trasformarsi in una “guerra di logoramento”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto favorevolmente la proposta dell’Unione europea di concedere lo status di candidato all’Ucraina e ha affermato che aiuterebbe Kiev a sconfiggere la Russia. “È il primo passo sulla strada per l’adesione all’UE che sicuramente ci avvicinerà alla vittoria. Grato per questo

[von der Leyen] “Ogni membro della Commissione europea deve prendere una decisione storica”, ha detto Zelensky su Twitter. Zelensky ha detto che si aspetta che i leader del governo dell’UE approvino la proposta la prossima settimana. Nel frattempo, la Russia ha risposto affermando che la decisione di concedere all’Ucraina lo status di candidatura all’UE richiedeva “una maggiore attenzione” da parte del Cremlino. L’Ucraina ha chiesto di entrare nell’Unione Europea a 27 nazioni pochi giorni dopo l’invasione russa del 24 febbraio. I leader di Germania, Francia, Italia e Romania, che giovedì hanno visitato Kiev in segno di solidarietà, hanno espresso il loro sostegno all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea. Il cancelliere tedesco Olaf Schulz ha detto di avere un “messaggio chiaro: l’Ucraina appartiene alla famiglia europea”. Tuttavia, ci sono una serie di altre questioni da considerare; Non ultimo il fatto che anche molti altri paesi sono ansiosi di aderire.