La compagnia aerea regionale britannica Flybe interrompe gli scambi e cancella tutti i voli

Collasso per la seconda volta in tre anni

276 lavoratori sono stati licenziati dagli amministratori

Circa 75.000 clienti hanno prenotazioni future

Interessati dal ritardo nella consegna degli aeromobili

I concorrenti vedono una domanda più alta

LONDRA (Reuters) – Il vettore regionale britannico FlyBe sabato ha sospeso le attività per la seconda volta in tre anni, con tutti i voli cancellati e 276 lavoratori licenziati.

Una dichiarazione sul sito Web di Flybe afferma che la compagnia aerea, che opera servizi di linea da Belfast, Birmingham e Heathrow in tutto il Regno Unito e su Amsterdam e Ginevra, è entrata in amministrazione controllata, una forma di protezione dei creditori.

“Flybe ha ora sospeso le negoziazioni e cancellato tutti i voli da e per il Regno Unito operati da Flybe e non saranno riprogrammati”, ha affermato la compagnia.

Ha consigliato alle persone programmate di viaggiare in aereo di non recarsi negli aeroporti.

Un portavoce dei funzionari ha detto a Interpath Advisory che circa 75.000 clienti Flybe hanno prenotazioni future che ora non saranno onorate.

Con sede a Birmingham, Flybe ha operato voli su 21 rotte verso 17 destinazioni nel Regno Unito e in Europa utilizzando una flotta di otto aeromobili Q400 in leasing.

David Pike e Mike Pink di Interpath sono stati nominati direttori congiunti di Flybe.

Flybe ha faticato a superare una serie di shock dal suo rilancio lo scorso anno, non ultimo il ritardo nella consegna di 17 aeromobili da parte dei locatori, che ha gravemente danneggiato i suoi sforzi per ricostruire la capacità e rimanere competitivi, ha affermato Paik.

Ha detto che gli oggetti rifilati sarebbero rimasti sulla piattaforma operativa di Flybe per un breve periodo mentre è possibile un accordo di salvataggio. Qualsiasi parte interessata è invitata a contattare urgentemente.

Un portavoce di Interpath ha detto che 45 membri della forza lavoro di 321 persone di Flybe sono stati mantenuti per il momento.

L’autorità per l’aviazione civile (CAA) del Regno Unito ha dichiarato che fornirà consulenza e informazioni ai passeggeri interessati.

“È sempre triste vedere una compagnia aerea entrare in amministrazione e sapere che la decisione di Flybe di cessare le attività sarà straziante per tutti i suoi dipendenti e clienti”, ha dichiarato Paul Smith, CAA Consumer Director.

Dopo essere stata colpita dal blocco della pandemia di COVID-19 in Gran Bretagna, Flybe è entrata per la prima volta in amministrazione nel marzo 2020, interessando 2.400 posti di lavoro.

Nell’ottobre 2020 è stata venduta a Thyme Opco Ltd, società controllata da Cyrus Capital, e nell’aprile 2022 ha ripreso i voli, anche se su scala ridotta.

La morte di Flybe contrasta con la ripresa post-pandemia della domanda di viaggi aerei.

Compagnia aerea low cost Ryanair (RYA.I)la compagnia aerea più grande d’Europa, e la britannica EasyJet (EZJ.L) Ha riportato prenotazioni record per le vacanze estive, segno che i consumatori rimangono entusiasti dei viaggi nonostante una recessione incombente.

Louise Hay, portavoce dei trasporti del partito laburista di opposizione, ha affermato che il crollo di Flybe è stato “una notizia devastante” per il personale e i clienti.

“La protezione dei passeggeri semplicemente non è abbastanza forte e i ministri sono rimasti seduti per anni senza attuare le leggi sull’insolvenza delle compagnie aeree che erano state promesse per così tanto tempo”, ha affermato.

La United Trade Union ha affermato che il governo non è riuscito a trarre insegnamenti dal crollo iniziale di Flybe.

Reportage aggiuntivo di Mrinmay Day e Akriti Sharma a Bangalore e James Davey a Londra; Montaggio di William Mallard e Jason Neely

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.