La comunità musulmana esprime paura per gli uomini uccisi ad Albuquerque

“Ora, ho guardato fuori dalla finestra e ho detto: ‘Oh, è qui che è stato ucciso mio fratello. Dovremmo trasferirci?'”

Sig. Hussain ha detto che inizialmente sperava di mandare il corpo di suo fratello a essere sepolto con la sua famiglia in Pakistan, ma le ferite multiple da arma da fuoco hanno reso suo fratello irriconoscibile, Mr. Hussain ha anche detto che la sua famiglia non voleva vederlo. L’assassino “voleva finirlo, per tutti i nove metri”, ha detto.

In generale, i crimini ispirati dall’odio contro i musulmani negli Stati Uniti hanno una tendenza al ribasso. Brian Levin, professore di giustizia penale alla California State University di San Bernardino e direttore del Center for the Study of Hate and Extremism della scuola, ha affermato che il numero di crimini ispirati dall’odio contro i musulmani nel 2020 è stato il più basso in 9 anni. /11, anche se quei numeri potrebbero essere distorti a causa delle restrizioni sulla pandemia, ha affermato.

Ma ha detto che i crimini ispirati dall’odio rimangono una preoccupazione: sono aumentati di oltre il 20% nel 2021 e di un altro 4,7% nella prima metà del 2022, secondo il centro. E, secondo la ricerca del professor Levin, “la base del sentimento anti-musulmano” è diffusa e riaffiora in tempi di difficoltà nazionale.