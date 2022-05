La Corea del Nord segnala il primo focolaio di COVID-19, ordina il blocco in “emergenza più grave”

La Corea del Nord dichiara “l’emergenza nazionale più pericolosa”

La possibilità di una “crisi senza precedenti” per Kim Jong-un – esperto

Il Paese isolato ha rifiutato l’offerta internazionale del vaccino

Si ritiene che nessun civile nordcoreano sia stato vaccinato

SEOUL (Reuters) – Giovedì la Corea del Nord ha confermato il primo focolaio del virus COVID-19, definendola “l’emergenza nazionale più pericolosa” e ordinando un lockdown a livello nazionale, con i media statali che hanno riferito che un tipo di omicron era stato rilevato a Pyongyang.

La prima accettazione pubblica dell’infezione da Coronavirus evidenzia il potenziale di una grave crisi in un Paese che non dispone di risorse mediche, ha rifiutato l’assistenza internazionale con le vaccinazioni e ha mantenuto chiusi i suoi confini.

A marzo, non sono stati segnalati casi di COVID-19, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), e non ci sono registrazioni ufficiali di vaccinati nordcoreani.

L’agenzia di stampa centrale coreana ufficiale dello stato ha dichiarato: “L’emergenza più grave si è verificata nello stato: si è verificata una rottura nel nostro fronte di prevenzione delle epidemie di emergenza, che è stato fermamente difeso finora”.

Il rapporto afferma che i campioni prelevati l’8 maggio da persone a Pyongyang che avevano la febbre mostravano un sottotipo di virus Omicron, noto anche come BA.2, senza specificare il numero di casi o le possibili fonti di infezione.

Giovedì il leader nordcoreano Kim Jong Un ha tenuto una riunione del potente Politburo del Partito dei Lavoratori al potere, ordinando un “blocco rigoroso” a livello nazionale e la mobilitazione delle riserve di forniture mediche di emergenza.

“Il lavoro di prevenzione delle epidemie dello stato dovrebbe essere trasferito al sistema di prevenzione delle epidemie in situazioni di emergenza estrema”, ha affermato l’agenzia.

La televisione di stato ha mostrato Kim che partecipava alla riunione del Politburo, indossando una maschera facciale usa e getta. Nelle riprese precedenti di tali incontri o altri eventi, tutti tranne lui avevano indossato una maschera.

La Corea del Nord non ha mai confermato ufficialmente un caso di virus COVID-19 e funzionari della Corea del Sud e degli Stati Uniti hanno affermato che l’epidemia si trova nel paese isolato. non si può escluderedove ha avuto scambi commerciali e interpersonali con la Cina prima della chiusura del confine all’inizio del 2020.

Kim ha imposto rigide misure di quarantena, compresi spostamenti all’interno della provincia, e nel luglio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza e imposto un blocco di tre settimane a Kaesong, vicino al confine intercoreano, dopo che un uomo ha disertato a sud nel 2017 tornato in una città che mostra sintomi di COVID.

Organizzazione mondiale della Sanità Ultimi datiHa mostrato che 64.207 dei 25 milioni di residenti della Corea del Nord erano stati testati per COVID-19 e tutti i test erano negativi al 31 marzo.

La Corea del Nord ha rifiutato le forniture di vaccini dal programma di condivisione COVAX e il vaccino Sinovac Biotech dalla Cina, suggerendo che la stragrande maggioranza dei civili potrebbe non essere vaccinata. Leggi di più

Le persone che indossano maschere protettive camminano tra le preoccupazioni per la nuova malattia del coronavirus (COVID-19) a Pyongyang, Corea del Nord, 15 maggio 2020, in questa foto pubblicata da Kyodo. Credito obbligatorio Kyodo / tramite Reuters READ I leader della zona occupata filo-Mosca cercano di unirsi alla Russia, Zelensky sbatte i "collaboratori" Leggi di più

L’ufficio del nuovo presidente sudcoreano, Yoon Seok-yeol, che ha prestato giuramento martedì, ha affermato che non collegherà gli aiuti umanitari alla situazione politica.

Kwon Young-se, il candidato di Yoon per il ministro dell’unificazione responsabile delle relazioni intercoreane, ha detto alla sua udienza di conferma che avrebbe preparato l’assistenza umanitaria per la Corea del Nord, comprese le cure per il COVID, iniezioni e altre forniture mediche.

La notizia dell’epidemia è arrivata dopo gli Stati Uniti. Funzionari sudcoreani hanno avvertito che la Corea del Nord potrebbe condurre il suo primo test nucleare dal 2017 già questo mese, dopo aver violato una moratoria del 2017 sui test missilistici a lungo raggio. Leggi di più

Nessun vaccino, scarsa infrastruttura medica

Alla riunione del Politburo, Kim ha affermato che le misure di emergenza mirano a frenare la diffusione del virus ed eliminare rapidamente la fonte della sua trasmissione. L’agenzia ha affermato che il Politburo ha criticato la “mancanza di consapevolezza, lassismo, irresponsabilità e incompetenza” dei funzionari antiepidemici.

Lim Yeol-chul, professore di studi nordcoreani presso la Kyungnam University in Corea del Sud, ha affermato che il mancato contenimento dell’infezione potrebbe essere una “crisi senza precedenti” per la leadership di Kim.

“Dato lo stato di vaccinazione inferiore, la capacità di test e le infrastrutture sanitarie pubbliche rispetto alla Cina, nonché la mancanza di unità di terapia intensiva, c’è un potenziale per dozzine di vittime”, ha affermato.

La banca centrale sudcoreana ha dichiarato nel luglio 2021 che l’economia della Corea del Nord ha subito la sua più grande contrazione in 23 anni nel 2020, colpita dai controlli alle frontiere, dalle sanzioni delle Nazioni Unite e dal maltempo. Leggi di più

Cheong Seong-chang del Sejong Institute ha osservato che è probabile che il blocco nazionale della Corea del Nord sia molto dirompente nel tempo, esacerbando la carenza di cibo e la confusione pubblica.

Il professor Yang Moo-jin dell’Università di studi nordcoreani di Seoul ha affermato che l’invito di Kim all’incontro del Politburo all’alba potrebbe essere un appello indiretto alla comunità internazionale per chiedere aiuto.

Giovedì, la TV di stato cinese ha riferito che la Corea del Nord ha chiesto ai suoi cittadini di rimanere a casa da martedì poiché molti di loro sono sospettati di avere “sintomi influenzali”, senza menzionare il COVID-19.

NK News della Corea del Sud, che monitora la Corea del Nord, ha affermato questa settimana che ai residenti di Pyongyang è stato chiesto di rimanere a casa a causa di un “problema nazionale”, senza dettagli.

L’incrocio principale tra il Dandong cinese e la città nord-occidentale di Sinuiju nella Corea del Nord è stato chiuso ad aprile a causa del caso COVID nella città cinese. Leggi di più

(Segnalazione di Su Hyang Choi e Juri Roh a Seoul e Ryan Woo a Pechino; Segnalazione aggiuntiva di Hyunhye Shin. Montaggio di Jack Kim e Jerry Doyle

