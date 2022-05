La Corea del Sud afferma che la Corea del Nord lancerà almeno tre missili

Il Giappone ha annunciato di aver lanciato almeno due missili dalla Corea del Nord, uno dei quali stava volando per circa 750 chilometri (466 miglia) in “traiettoria irregolare”, ha detto il ministro della Difesa giapponese Nobuo Kishi.

Kishi ha detto che il missile è atterrato fuori dalla Zona Economica Speciale (ZEE) del Giappone.

La scorsa settimana, un funzionario degli Stati Uniti Messo in guardia Durante il viaggio di Python, la Corea del Nord sembrava prepararsi per un test di missili balistici intercontinentali, dopo che le immagini satellitari hanno rivelato l’attività in un sito di lancio vicino alla capitale, Pyongyang.