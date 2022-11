La Corea del Sud giura repressione, si muove per sedare la rabbia per la cotta di Halloween

SEOUL (Reuters) – La Corea del Sud si è mossa martedì per sedare la rabbia dell’opinione pubblica per una cotta alla festa di Halloween che ha ucciso più di 150 persone, per lo più giovani adulti, promettendo un’indagine rapida e intensa e chiedendo nuove misure di sicurezza per prevenire un evento simile. disastri.

Il bilancio delle vittime della fuga precipitosa durante un’affollata festa di Halloween Street sabato è salito a 156 morti e 151 feriti, 29 dei quali gravemente. Almeno 26 cittadini provenienti da 14 paesi erano tra i morti.

Decine di migliaia di festaioli – molti dei quali tra i vent’anni e i vent’anni e vestiti in costume – affollano le stradine e i vicoli della popolare regione di Itaewon per le prime celebrazioni di Halloween praticamente illimitate in tre anni.

Martedì il massimo ufficiale di sicurezza del paese, il ministro dell’Interno Lee Sang-min, si è scusato, impegnandosi a scoprire la causa dell’incidente e prevenire il ripetersi di casi simili.

“In qualità di ministro che sovrintende alla sicurezza del pubblico, esprimo le mie sincere scuse per l’incidente”, ha detto Lee, aggiungendo che il governo “ha una responsabilità illimitata per la sicurezza del nostro popolo” mentre si rivolgeva a una sessione parlamentare televisiva in diretta.

È stato oggetto di dure critiche pubbliche dopo aver affermato che il dispiegamento di più poliziotti non avrebbe impedito il disastro.

[1/7] Un ufficiale di polizia fa la guardia all’uscita di una stazione della metropolitana mentre le persone si riuniscono per rendere omaggio dopo che un evento di folla ha avuto luogo durante le celebrazioni di Halloween, a Seoul, Corea del Sud, 1 novembre 2022. REUTERS/Kim Hong Ji

Anche il sindaco di Seoul Oh Se-hoon si è scusato in lacrime durante un briefing con i media e ha affermato che il governo della città assegnerà tutte le risorse amministrative disponibili “in modo che ogni cittadino possa tornare alla propria vita normale”.

Il commissario generale della polizia nazionale Yoon Hee-kyun ha ammesso martedì che il controllo della folla sulla scena era “inadeguato”, osservando che la polizia ha ricevuto numerosi rapporti che avvertivano di possibili incidenti la notte del disastro.

“La polizia condurrà ricerche e indagini intensive in modo rapido e completo in tutti gli aspetti, senza eccezioni, per chiarire la verità di questo incidente”, ha detto Yun in una conferenza stampa.

Il primo ministro Han Duk-soo ha affermato che l’indagine in corso riguarderà l’adeguatezza delle risposte delle agenzie governative al sito. Ha citato procedure istituzionali insufficienti per la gestione della folla come causa del boom mortale.

Il presidente Yoon Seok Yeol ha dichiarato una settimana di lutto nazionale, affermando che il paese ha assistito a molti disastri per la sicurezza. Ha detto che risposte migliori erano cruciali, incluso un migliore controllo della folla.

“Dobbiamo trovare misure di sicurezza concrete per gestire la folla, non solo in queste strade dove si è verificato questo enorme disastro, ma in altri luoghi come stadi e sale da concerto dove si radunano grandi folle”, ha detto in una riunione di gabinetto.

Tutte le vittime sono state identificate e sono stati tenuti altari commemorativi nel municipio di Seoul e nel distretto di Itaewon, dove i cittadini hanno reso omaggio.

Reportage di Su Hyang Choi e Hyunhye Shin. Scritto da Jack Kim. Montaggio di Jerry Doyle e Jacqueline Wong

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.