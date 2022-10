La Corea del Sud si è divisa in servizio militare per BTS Megastars

Seul, Corea del Sud Sembra che l’esercito sudcoreano voglia reclutare membri del supergruppo K-pop BTS per svolgere compiti militari obbligatori, poiché il pubblico rimane profondamente diviso sull’opportunità di concedere loro esenzioni.

Lee Ki Sik, commissario della Military Manpower Administration, ha detto venerdì ai legislatori che è “desiderabile” che i membri dei BTS svolgano i loro doveri militari per garantire giustizia nel servizio militare del paese.

All’inizio di questa settimana, il ministro della Difesa Lee Jong Sub ha fatto commenti quasi identici sui BTS in una riunione della commissione parlamentare e il ministro della Cultura Park Bo Geun ha affermato che il suo ministero avrebbe presto finalizzato la sua posizione sulla questione.

Se i sette membri della squadra debbano prestare servizio nell’esercito è una delle questioni più importanti in Corea del Sud perché il suo membro più anziano, Jin, affronta la prospettiva della coscrizione all’inizio del prossimo anno dopo aver compiuto 30 anni a dicembre.

Secondo la legge sudcoreana, tutti gli uomini sani sono tenuti a svolgere 18-21 mesi di servizio militare. Ma la legge prevede esenzioni speciali per gli atleti, i musicisti classici e tradizionali, i ballerini e altri che hanno vinto importanti premi in alcune competizioni che accrescono il prestigio nazionale.

Senza rivedere la legge, il governo può adottare misure per concedere esenzioni speciali. Ma le precedenti esenzioni per le persone che si sono comportate bene in competizioni non specificate hanno acceso un serio dibattito sull’equità del sistema.

Poiché il progetto costringe i giovani a sospendere la carriera professionale o gli studi, eludere i doveri militari o creare esenzioni è una questione molto delicata.

In un recente sondaggio, circa il 61% degli intervistati ha sostenuto le esenzioni per artisti come i BTS, mentre in un altro sondaggio, circa il 54% ha affermato che i membri dei BTS dovrebbero prestare servizio militare.

Sono stati apportati diversi emendamenti al disegno di legge che spianerebbe la strada al congedo dei membri del BTS nell’Assemblea nazionale, ma non sono stati votati con i legislatori nettamente divisi sulla questione.

Lee, il ministro della Difesa, ha detto in precedenza di aver incaricato i funzionari di prendere in considerazione un sondaggio pubblico per aiutare a determinare se sarebbero state concesse deroghe per i BTS. Ma il Dipartimento della Difesa in seguito ha affermato che non avrebbe condotto un’indagine del genere.

Ad agosto, Lee ha detto che se i membri dei BTS si unissero all’esercito, probabilmente avrebbero il permesso di continuare l’addestramento e unirsi ad altri membri dei BTS non lavoratori in tour di gruppo all’aperto.