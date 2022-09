La Corea del Sud si prepara al tifone “fortissimo”, le aziende limitano le operazioni

Una donna si fa strada attraverso i forti venti portati dal tifone Hinnamur a Naha, nella prefettura di Okinawa, in Giappone, in questa foto scattata da Kyodo il 4 settembre 2022. Credit Kyodo/Via Reuters

SEOUL (Reuters) – Il tifone Hinnam si è avvicinato lunedì alla Corea del Sud, cancellando voli, sospendendo alcune operazioni commerciali e chiudendo scuole, mentre il Paese ha alzato il livello di allerta tifone al livello più alto.

Forti piogge e forti venti hanno colpito la parte meridionale del paese, dove il ciclone sta viaggiando verso nord a 24 km orari (15 mph). Hinamnor dovrebbe approdare a sud-ovest della città portuale di Busan all’inizio di martedì, dopo aver raggiunto le acque al largo dell’isola di Jeju lunedì.

Il presidente Yoon Seok Yeol ha dichiarato lunedì che sarà in preparazione alle emergenze, un giorno dopo aver ordinato alle autorità di fare ogni sforzo per ridurre al minimo i danni causati dal tifone classificato come “estremamente forte”.

“Venti molto forti e forti piogge sono attesi in tutto il paese fino a martedì a causa del tifone, con onde molto forti previste nella zona costiera insieme alla tempesta e allo tsunami”, ha affermato l’amministrazione meteorologica della Corea.

Secondo le previsioni del KMA, Hinnamnor si sta dirigendo a nord-est verso Sapporo, in Giappone.

La Corea del Sud classifica i tifoni in quattro categorie – normali, forti, molto forti ed estremamente forti – e si prevede che Hinnamor raggiungerà il paese come un tifone “molto forte”, secondo il KMA. Gli uragani in questa classificazione hanno una velocità del vento di 53 metri al secondo.

Gli allarmi sono stati emessi in tutte le città meridionali, tra cui Gwangju, Busan, Daegu e Ulsan, seguendo l’isola meridionale di Jeju, mentre domenica il quartier generale centrale di controllo delle catastrofi e le misure di sicurezza hanno alzato il livello di allerta per tifone al livello più alto nei quattro livelli. sistema, per la prima volta in cinque anni.

Busan e le sue vicinanze hanno visto piogge per tutto il fine settimana, con altre piogge previste in tutto il paese per lunedì e martedì.

Finora non sono stati segnalati feriti, sebbene oltre 100 persone siano state evacuate e almeno 11 strutture siano state danneggiate dalle inondazioni.

Acciaieria POSCO (005490.KS) Martedì ha detto a Reuters che stava valutando la possibilità di sospendere alcune delle sue operazioni di produzione nella città di Pohang, mentre SK Innovation ha affermato (096770.KS)SK Energy, il proprietario della più grande raffineria della Corea del Sud, ha dichiarato di aver chiesto alle navi da trasporto di non operare fino a quando il tifone non sarà passato.

In risposta ai resoconti dei media locali sulla prevista moratoria sulle loro operazioni, i costruttori navali sudcoreani, la cantieristica navale sudcoreana e l’ingegneria navale (009540.KS)Daewoo cantieristica e ingegneria navale (DSME) (042660.KS) E Samsung Heavy Industries, il DME, ha affermato che la decisione di sospendere le sue operazioni sarebbe stata presa lunedì più tardi.

Aria coreana (003490.KS) e Asiana Airlines (020560.KS) Lunedì ha cancellato la maggior parte dei suoi voli per l’isola di Jeju, secondo i suoi siti web, mentre compagnie aeree low cost come Air Seoul e Jin Air hanno cancellato alcuni dei loro voli.

(Rapporto: Gauri Roh). Segnalazioni aggiuntive di Joyce Lee e Hekyung Yang. A cura di Muralikumar Anantharaman

