La corrida crolla in Colombia, provocando morti e feriti

BOGOTO, Colombia – Diversi strati di tribune affollate presso l’arena sono crollate Durante la corrida Nella Colombia centrale domenica, in partenza quattro Morti e centinaia di feriti: i numeri possono aumentare Nelle prossime ore – come spettatori terrorizzati sono rimasti intrappolati sotto le macerie. La tragedia è avvenuta a El Espinal, una cittadina a circa 95 miglia a sud-ovest di Bogotà.

Le istantanee della rottura sono diventate rapidamente virali sui social media. Decine di persone sono state mostrate mentre prendevano in giro e giocavano con un toro ferito durante un evento popolare noto come Coralega. all’improvviso, Cedono tre livelli di terrazze, Centinaia di uomini, donne e bambini sono intrappolati sotto di essa. Mentre le persone urlavano, alcuni sono saltati giù dai loro posti e si sono precipitati ad aiutare, cercando di sgombrare la legna e altri detriti.

Hector Ortiz, 64 anni, non poteva credere alla scena. “Quel balcone sta per cadere!” gli gridò una donna accanto. E il Osservò otto sezioni che cominciavano a sfaldarsi una dopo l’altra, come dei domino.

“Dopo che il primo portico è crollato, ho tirato il portico successivo e così via”, ha detto Ortiz al Washington Post. Fu il cancello attraverso il quale passavano i tori che fermò il crollo. Altrimenti parleremo di una tragedia molto più grande”.

Ogni anno, l’ufficio del sindaco e le feste private di El Espinal organizzano eventi per celebrare la festa di San Pietro il 29 giugno. Fu eretta un’arena per lo spettacolo sorto sulla costa caraibica quando la Colombia era una colonia spagnola. A differenza della tradizionale corrida spagnola, i tori di solito non vengono uccisi a CorralegaE il Gli spettatori sono invitati a correre mentre l’animale è ancora sul ring. READ FOTO AP: 10 settimane in Ucraina, il che rende difficile dimenticare le foto

In città come El Espinal, l’evento si è trasformato in uno spettacolo popolare.

L’arena è stata costruita con bambù di gadua e i livelli multipli erano pieni di spettatori. “La struttura del bambù gadua è altamente instabile”, ha affermato Luis Fernando Velez, capo dell’agenzia regionale di protezione civile. “Gli organizzatori avrebbero dovuto aspettarsi che ciò accadesse”.

Velez ha detto che 50 volontari della Protezione civile stanno lavorando per trasportare i feriti più gravemente dei 322 spettatori feriti dall’arena all’unico ospedale della città. Ha anche aiutato i vigili del fuoco e la polizia. Il sistema sanitario locale ha lanciato un “allarme rosso” alla comunità.

Il presidente colombiano Ivan Duque ha espresso su Twitter la sua preoccupazione per le vittime e ha chiesto una rapida indagine.

Tra i morti c’era un bambino di 14 mesi. Più di due dozzine di bambini sono rimasti feriti e altri sono scomparsi, ha detto Velez, essendo stato al fianco dei genitori nell’arena quando la struttura è crollata. Il sindaco Juan Carlos Tamayo Salas ha affermato che le otto tribune hanno ospitato circa 800 persone.

Simile incidente notato Coralegas Disastro nella città caraibica di Sensiligo. Più di 500 persone sono state uccise e più di 2.000 ferite nel 1980 quando le tribune temporanee sono crollate lì.

“Questo è già successo prima a Sensiligo”, Il presidente eletto Gustavo Petro ha twittato, che entrerà in carica ad agosto. “Chiedo alle autorità locali di astenersi dal concedere più spettacoli mentre persone o animali muoiono”.

Petro ha suscitato indignazione come sindaco di Bogotà quando ha vietato la corrida. Domenica sembrava pronto a combattere la stessa battaglia a livello nazionale.