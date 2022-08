La corte d’appello sospende temporaneamente l’ordine che richiede a Graham di comparire davanti al gran giurì dell’area di Atlanta

Il procuratore distrettuale della contea di Fulton Fannie Willis, il democratico che guida le indagini, ha affermato in atti giudiziari che il gran giurì dovrebbe sentire di almeno due chiamate di Graham al Segretario di Stato della Georgia Brad Raffensberger e al suo staff dopo le elezioni del 2020. .

Raffensberger, un repubblicano, ha detto alla CNN nel 2020 che Graham ha indicato che alcuni voti della Georgia dovrebbero essere respinti durante l’audit in tutto lo stato.

Graham ha detto alla CNN all’epoca che era “assurdo” che stesse cercando di capire come venivano verificate le firme sulle schede elettorali per corrispondenza e che stava cercando di fare pressione su Raffensberger affinché si sbarazzasse delle schede legali.

Gli avvocati di Graham hanno sostenuto che il repubblicano della Carolina del Sud non dovrebbe essere costretto a testimoniare davanti al gran giurì perché le sue azioni come presidente della commissione giudiziaria del Senato dell’epoca erano legate ad attività legislative e dovrebbero essere protette dalla clausola del discorso e del dibattito della Costituzione.

“Il senatore Graham non si è intromesso nel processo elettorale della Georgia e non ha tentato di cambiare l’esito di nessuna elezione. Questa conversazione riguardava le votazioni per assente e le pratiche della Georgia”, hanno affermato gli avvocati di Graham. Ha detto in un deposito del tribunale Lo scorso mese.