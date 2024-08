La Corte Suprema del Venezuela approva la tesi secondo cui Maduro avrebbe vinto le elezioni

CARACAS, Venezuela (AP) – La Corte Suprema del Venezuela ha confermato l’impeachment del presidente Nicolas Maduro. Il mese scorso avrebbe vinto le elezioni presidenziali Ha affermato che i risultati delle votazioni pubblicati online, che mostravano che aveva perso con una maggioranza schiacciante, erano fraudolenti.

La sentenza è l’ultimo tentativo di Maduro di calmare le proteste e le critiche internazionali scoppiate dopo le controverse elezioni del 28 luglio in cui l’autoproclamato leader socialista ha cercato un terzo mandato di sei anni.



Il presidente venezuelano Nicolas Maduro, al centro, accompagnato dal deputato Diosdado Cabello, secondo da sinistra, e dalla First Lady Celia Flores, a una manifestazione filo-governativa, a Caracas, Venezuela, sabato 17 agosto 2024. (AP Photo/Cristian Hernandez)

La Corte Suprema comprende molti lealisti di Maduro e non si è quasi mai pronunciata contro il governo.

La sua decisione, approvata giovedì in un evento a cui hanno partecipato alti funzionari e diplomatici stranieri, è arrivata in risposta alla richiesta di Maduro di rivedere il totale dei voti che dimostravano di aver vinto con un margine di oltre un milione di voti.

La principale coalizione di opposizione ha accusato Maduro di aver tentato di rubare voti.

Grazie ad un brillante gioco sul campo il giorno delle elezioni, i volontari dell’opposizione sono stati in grado di raccogliere copie dei risultati delle votazioni dall’80% dei 30.000 seggi elettorali in tutto il paese che mostravano i candidati dell’opposizione. Edmundo Gonzalez Ha vinto con un margine di oltre 2 a 1.



La leader dell’opposizione Maria Corina Machado (in basso a destra) sventola la bandiera nazionale venezuelana, durante una manifestazione di protesta contro i risultati ufficiali che hanno dichiarato il presidente Nicolas Maduro vincitore delle elezioni presidenziali di luglio, a Caracas, Venezuela, sabato 17 agosto 2024. (AP ) Foto/Cristian Hernandez)



La leader dell’opposizione Maria Corina Machado si allunga per afferrare le schede elettorali durante una manifestazione di protesta contro i risultati ufficiali che hanno dichiarato il presidente Nicolas Maduro vincitore delle elezioni presidenziali di luglio, a Caracas, Venezuela, sabato 17 agosto 2024. (AP Photo/Cristian) Hernandez)

Ufficiale Conteggio delle carte Le schede vengono stampate da ciascuna macchina elettorale e riportano un codice QR che rende facile per chiunque controllare i risultati e quasi impossibile duplicarli.

“Il tentativo di legittimare i risultati non cambia la verità: abbiamo vinto con una valanga di voti e abbiamo i risultati delle votazioni per dimostrarlo”, ha detto Gonzalez, in piedi davanti alla bandiera venezuelana, in un video pubblicato sui social media.

La decisione della Corte Suprema di certificare i risultati contraddice le conclusioni degli esperti delle Nazioni Unite e del Carter Center, invitati a monitorare le elezioni, che hanno confermato che i risultati annunciati dalle autorità mancano di credibilità. Nello specifico, esperti esterni hanno notato che le autorità non hanno pubblicato i dettagli dei risultati per ciascuno dei 30.000 seggi elettorali in tutto il paese, come hanno fatto in quasi tutte le elezioni precedenti.

Il governo ha affermato, senza prove, che un attacco informatico straniero effettuato da hacker provenienti dalla Macedonia del Nord ha ritardato lo spoglio dei voti della notte delle elezioni e la pubblicazione dei risultati dettagliati.

Gonzalez è stato l’unico dei 10 candidati a non partecipare alla revisione della Corte Suprema, un fatto sottolineato dai giudici, che lo hanno accusato nella loro sentenza di cercare di diffondere il panico.

L’ex diplomatico e la sua principale sostenitrice, la leader dell’opposizione Maria Corina Machado, si sono nascosti dopo le elezioni mentre le forze di sicurezza arrestavano più di 2.000 persone e reprimevano le manifestazioni scoppiate spontaneamente in tutto il Paese per protestare contro i risultati.

Diversi governi stranieri, tra cui gli Stati Uniti e diversi alleati di Maduro, hanno chiesto alle autorità di rivelare tutti i dettagli dei risultati.

Gabriel Boric, presidente di sinistra del Cile e uno dei principali critici del piano elettorale di Maduro, ha criticato la conferma della Corte Suprema.

“Oggi, la Corte Suprema venezuelana è finalmente riuscita a radicare la frode”, ha detto sul suo account X, riferendosi alle iniziali della Corte Suprema. “È chiaro che il regime di Maduro accoglie con entusiasmo la sua sentenza… Non c’è dubbio siamo di fronte a una dittatura che manipola le elezioni”.

Segui la copertura di AP dell’America Latina e dei Caraibi su https://apnews.com/hub/latin-america