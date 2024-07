La costa del Texas si sta preparando per un possibile colpo dell’uragano Beryl. Si prevede che la tempesta riacquisterà la forza di un uragano

TULUM, Messico (AP) – I funzionari del Texas hanno esortato i residenti costieri a prepararsi per un possibile colpo dell’uragano Beryl poiché si prevede che la tempesta riacquisterà forza.

Da quando ha colpito la penisola dello Yucatan in Messico, Beryl è tornata Acqua calda Golfo del Messico dove si prevede che la forza degli uragani riprenda sabato.

“Ci aspettiamo che la tempesta si abbatta da qualche parte sulla costa del Texas lunedì, se le previsioni attuali sono confermate”, ha detto Jack Beaven, capo esperto di uragani presso il National Hurricane Center di Miami. “Se succede, sarà probabilmente di categoria 1 uragano.” “.

La prima tempesta in cui svilupparsi Uragano di categoria 5 Nell’Atlantico, l’uragano Beryl ha causato almeno 11 morti mentre attraversava le isole dei Caraibi all’inizio della settimana. Quindi colpisci Il Messico come uragano di categoria 2L’uragano Harley David ha abbattuto alberi senza causare feriti o morti prima di trasformarsi in una tempesta tropicale mentre si spostava attraverso la penisola.

Il National Hurricane Center degli Stati Uniti prevedeva venerdì scorso che l’uragano Beryl si sarebbe intensificato sabato prima di toccare terra, provocando un’espansione degli avvisi di uragani e tempeste. Un avviso di tornado dovrebbe essere emesso più tardi domenica, ha detto Bevin.

Ha aggiunto che la tempesta porterà una pericolosa ondata di tempesta, causando inondazioni in alcune parti della costa del Texas, forti venti simili a uragani in una piccola area e condizioni di tempesta tropicale con forti piogge per gran parte del resto della costa del Texas.

Il centro ha avvertito che esiste “un aumento del rischio di forti venti da uragano e di onde distruttive e pericolose per la vita in alcune parti del Messico nord-orientale e sulla costa inferiore e centrale del Texas tra domenica e lunedì”.

Le autorità del Texas hanno allertato l’intera costa dello stato di possibili inondazioni, forti piogge e venti in attesa di una traccia più definitiva della tempesta. Venerdì il centro uragani ha emesso avvisi di uragani e tempeste per la costa del Texas, dalla foce del Rio Grande a nord fino al passo di San Luis, a meno di 80 miglia (128,75 chilometri) a sud di Houston.

Il vicegovernatore del Texas Dan Patrick, che funge da governatore mentre il governatore Greg Abbott si reca a Taiwan, ha rilasciato una dichiarazione preventiva di disastro per 40 contee.

“Tutti lungo la costa del Texas dovrebbero stare attenti a questa tempesta. Speriamo e preghiamo solo che piova”, ha detto Patrick.

Alcune città costiere del Texas hanno chiesto evacuazioni volontarie nelle aree basse soggette a inondazioni, vietato il campeggio sulla spiaggia e invitato i turisti che viaggiano durante le vacanze del 4 luglio a spostare i veicoli ricreativi fuori dai parchi costieri. A Corpus Christi, i funzionari della città hanno annunciato di aver distribuito venerdì 10.000 sacchi di sabbia in meno di due ore, esaurendo le scorte.

Beryl si è già diffuso Distruzione in GiamaicaSaint Vincent e Grenadine e Barbados questa settimana. Le autorità hanno riferito che tre persone sono state uccise a Grenada, tre a Saint Vincent e Grenadine, tre in Venezuela e due in Giamaica.

Le autorità messicane avevano spostato alcuni turisti e residenti dalle zone basse intorno alla penisola dello Yucatán prima che l’uragano si abbattesse, ma decine di migliaia sono rimasti lì per sopportare forti venti e potenti tempeste. La maggior parte del territorio intorno a Tulum si trova a pochi metri sopra il livello del mare.

La città è stata immersa nell’oscurità quando la tempesta ha causato un’interruzione di corrente mentre si avvicinava alla riva. Il forte vento ha fatto scattare le sirene delle auto in tutta la città. Vento e pioggia hanno continuato a colpire la città costiera e le zone circostanti venerdì mattina. Le brigate dell’esercito hanno vagato per le strade della città turistica, rimuovendo alberi caduti e linee elettriche.

Dopo aver visto Beryl attraversare i Caraibi, Lucia Najera Balcaza, 37 anni, è stata tra coloro che hanno accumulato cibo e si sono nascosti nelle loro case.

“Grazie a Dio, ci siamo svegliati stamattina e tutto andava bene”, ha detto. “Le strade sono un disastro, ma siamo qui a pulirle”.

Sebbene non siano stati segnalati morti o feriti, quasi la metà della città di Tulum è rimasta senza elettricità, ha affermato Laura Velasquez, coordinatrice della protezione civile messicana.

Mentre molti nella penisola dello Yucatan tiravano un respiro profondo, la Giamaica e le altre isole colpite dall’uragano erano ancora in difficoltà. Il primo ministro giamaicano Andrew Holness ha promesso un rapido soccorso ai residenti dopo aver visitato giovedì una delle zone più colpite dell’isola, la parrocchia meridionale di St Elizabeth.

Prima che la tempesta colpisse il Messico, i funzionari avevano allestito rifugi nelle scuole e negli alberghi. Quando giovedì il vento ha iniziato a soffiare sulle spiagge di Tulum, i funzionari degli ATV dotati di altoparlanti hanno attraversato la sabbia chiedendo alle persone di andarsene e le autorità hanno evacuato gli hotel sulla spiaggia. Uova di tartaruga marina Fino a quando non furono allontanati dalle spiagge minacciate dalla tempesta.

Anche i turisti hanno preso precauzioni. Lara Marsters, 54 anni, psicoterapeuta di Boise, Idaho, in visita a Tulum, ha detto di aver riempito bottiglie d’acqua vuote dal rubinetto.

“Ci impegneremo a rimanere in un luogo sicuro”, ha detto.

___

Segnalato da Vertuno da Austin, Texas. Anche gli scrittori dell’Associated Press John Myers Jr. e Renloe Trail di Kingston, Giamaica, hanno contribuito a questo rapporto; Mark Stevenson e Megan Jantsky a Città del Messico; Coro Murphy Marcos di San Juan, Porto Rico; e Lucanus Olivier a Union Island, St. Vincent e Grenadine.