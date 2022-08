La CPU AMD Ryzen 9 7950X Flagship Zen 4 può arrivare fino a 5,85 GHz

Ryzen 9 7950X di AMD, la CPU di punta di Zen 4, fornirà una velocità di clock incredibilmente alta di 5,85 GHz, quasi 1 GHz in più rispetto allo Zen 3 5950X.

AMD Ryzen 9 7950X sarà una bestia in termini di velocità di clock, i core Zen 4 “Persephone” possono raggiungere fino a 5,85 GHz

Gli ultimi dettagli della CPU Ryzen 9 7950X di punta di AMD provengono da “Venom Warlock MarvinIn Weibo (via HXL). L’utente sembra aver messo le mani su un campione al dettaglio che secondo lui non è nemmeno il contenitore più alto, ma ha menzionato che il chip può raggiungere un massimo di 5,85 GHz per aumentare la velocità di clock. Angstronomics è stato il primo a riferirsi a questi orologi come “F-Max” qualche tempo fa, di cui abbiamo parlato qui. Con PBO e XFR abilitati, il chip può raggiungere una velocità di clock più elevata.

Presunto screenshot AMD Ryzen 9 7950X di CPU-z. (Crediti immagine: HXL)

Inoltre, il leaker riporta i nomi in codice dei CCD per CPU e core AMD Ryzen 7000. Le CPU Raphael “Ryzen 7000” conterranno fino a due CCD “Durango” e ogni CCD avrà un totale di 8 core “Persephone” Zen 4. Il diagramma a blocchi mostra che ogni CCD dispone di una cache L3 di grande capacità, 32 MB e un’interfaccia GMI3 su ciascun CCD che lo collega a un IOD (IO Die) che utilizzerà un nodo di processo a 6 nm.

Diagramma a blocchi della CPU AMD Ryzen 7000 “Zen 4” Rafael (Crediti immagine: HXL):

CPU desktop AMD Ryzen 9 7950X 16 core “Zen 4”.

A partire dal fiore all’occhiello di tutti, abbiamo l’AMD Ryzen 9 7950X che conserva 16 core e 32 thread delle due generazioni precedenti. La CPU presenterà un’impressionante frequenza di base di 4,5 GHz e un boost clock di 5,7 GHz, rendendola 200 MHz più veloce del processore Intel Alder Lake Core i9-12900KS che ha un boost clock di 5,5 GHz su un singolo core.

Sembra che AMD che estrae ogni grammo di Hertz possa essere dell’ordine di 170 W TDP (230 W PPT) per i chip Ryzen 9. Per quanto riguarda la cache, la CPU viene fornita con 80 MB di quella inclusa 64 MB di L3 (32 MB per CCD). e 16 MB di L2 (1 MB per core).

La CPU AMD Ryzen 7 7700X “Zen 4” sarà lanciata insieme al resto della gamma il prossimo mese. AMD ha anche in programma di creare un file Domani la piena divulgazione.

Specifiche della CPU desktop AMD Ryzen 7000 “Raphael”: