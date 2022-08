La Death Valley è stata inondata da inondazioni senza precedenti, lasciando circa 1.000 persone bloccate nel parco

Servizio del Parco Nazionale a Sabato il comunicato stampa Le strade del parco nazionale sono chiuse, ma “i visitatori che prima non potevano lasciare la zona hanno lasciato gli hotel [were] Può essere accuratamente sfrattato con le forze dell’ordine. Diceva che l’acqua si era ritirata nella maggior parte del parco e che c’erano “estesi depositi di limo e ghiaia”.

“CalTrans ha fatto un ottimo lavoro nel ripulirlo rapidamente”, ha detto a The Post in un messaggio su Twitter. “Ho guidato le strade oggi.”

La Death Valley detiene il record per la temperatura più alta mai registrata sulla Terra e diversi secondi classificati. Ufficialmente, la Valle della Morte raggiunse i 134 gradi il 10 luglio 1913, ma alcuni climatologi Ha messo in dubbio l’equità di quella lettura. Viene anche contestata la successiva temperatura più alta registrata di 131 gradi, fissata il 7 luglio 1931 a Kebili, in Tunisia. L’estate scorsa e l’estate prima, la Death Valley ha raggiunto i 130 gradi, e potrebbe essere questo La coppia più alta di temperature misurate in modo affidabile sulla Terra Se si ignorano le letture della Tunisia del 1931 e della Valle della Morte del 1913.