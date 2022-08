La decisione del Kansas suggerisce che 4 stati su 5 sosterrebbero il diritto all’aborto con voti simili

È un modello che suggerisce che i diritti all’aborto avrebbero un sostegno molto maggiore rispetto a Joe Biden come candidato in uno stato relativamente bianco come il Kansas, forse favorevole alla sopravvivenza dei diritti all’aborto.

Data la lunga tradizione di voto repubblicano dello stato, può sembrare sorprendente che i sostenitori dell’aborto abbiano anche una possibilità in Kansas. Ma il Kansas è più affidabile repubblicano che conservatore. Lo stato ha un numero superiore alla media di laureati, che negli ultimi anni si è spostato verso i democratici.

Kansas Donald J. Votato per Trump Circa 15 punti percentuali nel 2020 dovrebbero essere sufficienti per farlo Repubblicano molto sicuro. Tuttavia, non è del tutto il caso dei Democratici. I repubblicani l’hanno imparato a proprie spese; Non guardare oltre Il Partito Democratico ha vinto le elezioni governative del 2018.

Anche così, una vittoria schiacciante per i diritti all’aborto in Kansas non sembra un risultato probabile sulla base di sondaggi o iniziative recenti. Possibili spiegazioni per la sorpresa: gli elettori potrebbero essere più favorevoli al diritto all’aborto dopo l’inversione di rotta di Roe (come suggeriscono i sondaggi nazionali); Poiché questi sforzi hanno reali conseguenze politiche, potrebbero essere più cauti nell’eliminare il diritto all’aborto; I sostenitori dei diritti dell’aborto potrebbero sentirsi più motivati ​​ad andare alle urne.

I difensori dei diritti dell’aborto non trovano sempre così facile portare avanti la loro causa. Hanno difeso la posizione in Kansas; Altrove, cercheranno di ribaltare le restrizioni sull’aborto.

Qualunque sia la spiegazione, se i sostenitori dell’aborto possono fare come hanno fatto in Kansas, hanno buone possibilità di proteggere il diritto all’aborto in qualsiasi parte del paese. Lo stato potrebbe non essere conservatore come l’Alabama, ma è più conservatore della nazione nel suo insieme e senza conseguenze. più vicino Ci sono solo sette stati – il Deep South e il Mountain West – in cui ci si aspetta che i sostenitori dei diritti dell’aborto falliscano in un ipotetico sforzo simile.