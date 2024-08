La defunta star del cinema francese Alain Delon voleva che il suo cane fosse sepolto con lui e che avesse l’opportunità di vivere con lui.

PARIGI (AP) — Prima della sua morte questa settimana, il francese L’icona del cinema Alain Delon Una volta suggerì di voler seppellire con lui il suo amato cane pastore, Lobo. Per il sollievo degli amanti degli animali di tutta la Francia, al Lobo sarà permesso di rimanere in vita.

L’attore e produttore di fama mondiale Delon è morto domenica all’età di 88 anni e sarà sepolto sabato nella casa della sua famiglia a Duchy, a sud di Parigi.

In un’intervista del 2018 con la rivista Paris Match, ha detto che voleva seppellire con lui Lobo, un Malinois belga che ha adottato nel 2014. “Ho avuto 50 cani nella mia vita, ma ho un rapporto speciale con questo cane”. “Se morirò prima di lui” ha detto alla rivista “Chiederò al veterinario di andarsene insieme… Preferirei questo piuttosto che sapere che si lascerà morire sulla mia tomba in mezzo a tutta questa sofferenza”.

Dopo la morte di Dillon, attivisti per i diritti degli animali e cittadini preoccupati hanno lanciato l’allarme sulla sorte di Lobo.

Funzionario della Fondazione Brigitte Bardot, un’importante organizzazione per i diritti degli animali da lei fondata famosa star del cinema francese, Uno dei fondatori della fondazione, che era vicino a Dillon, ha detto di aver contattato la famiglia di Dillon dopo che i membri della fondazione avevano espresso preoccupazione.

“Hanno detto che la questione non era stata nemmeno sollevata e che avrebbero lasciato vivere il cane. Hanno detto che aveva una casa a Doshi e che avrebbe vissuto lì”, ha detto il funzionario. Il funzionario ha parlato in condizione di anonimato perché non era autorizzato a rivelare pubblicamente il suo nome in conformità con le politiche di comunicazione dell’organizzazione.

Il funzionario ha aggiunto che Dillon era un “amico della fondazione” di lunga data e ha contribuito a raccogliere fondi per le sue cause.

La famiglia di Dillon non ha commentato pubblicamente il cane.

La Società francese per la protezione degli animali ha accolto con favore la decisione della famiglia.

“Le nostre linee telefoniche erano sature” di chiamate di persone preoccupate per il cane, ha detto all’Associated Press il presidente dell’associazione Guillaume Sanchez.

“Lobo sarà probabilmente molto rattristato dalla perdita dell’affetto del signor Dillon”, ha detto Sanchez. Ma “siamo contrari all’idea che qualcuno abbatta un animale per questo motivo, che si tratti di Dillon o meno… Le organizzazioni che lavorano per proteggere gli animali vogliono che la società sviluppi la consapevolezza che un animale è un essere separato e individuale”.

Delon è stato uno degli attori e delle star del cinema francesi più importanti, ed è stato anche un produttore apparso in opere teatrali e, negli anni successivi, in film per la televisione.