La detenzione di Britney Grenier in Russia è stata prorogata di un mese, secondo le notizie ufficiali russe

Una foto dell’Associated Press ha mostrato che aveva lasciato l’udienza di venerdì nel tribunale di Khimki, ammanettata e con indosso una giacca arancione a testa bassa.

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha detto che un funzionario dell’ambasciata statunitense è stato in grado di parlare con Grenier a margine della sua audizione venerdì mattina.

“L’ufficiale è stato in grado di confermare che Britney Greiner sta facendo quello che ci si potrebbe aspettare in quelle che possono essere descritte solo come circostanze estremamente difficili”, ha detto Price in una telefonata ai media venerdì.

I sostenitori, tra cui la famiglia Griner e la WNBA, sono forti Chiamata Per rilasciarlo con alcuni esprimere preoccupazioni La Russia utilizzerà Greiner come strumento politico in mezzo alle tensioni tra quel Paese e gli Stati Uniti L’invasione russa dell’Ucraina

Due volte medaglia d’oro olimpica e star del Phoenix Mercury, membro della WNBA, Griner, 31 anni, era Arrestato a febbraio All’aeroporto di Mosca. autorità russe Greiner ha detto che aveva olio di canapa nel suo bagaglio L’ha accusata di contrabbando di grandi quantità di stupefacenti, un reato punibile fino a 10 anni di carcere. Stava giocando per una squadra russa in bassa stagione WNBA.

corte russa annunciato a marzo Aveva prolungato la custodia cautelare di Greiner fino a metà maggio. Una fonte vicina alla situazione ha detto alla Galileus Web in quel momento che non era stata fissata la data del processo.

Gli Stati Uniti l’hanno classificata come detenuta ingiustamente

Il Dipartimento di Stato americano ha Griner classificato come ingiustamente detenuto In Russia, il suo caso è gestito dall’Ufficio dell’inviato presidenziale speciale degli Stati Uniti per gli affari in ostaggio, ha confermato alla CNN la scorsa settimana un funzionario del Dipartimento di Stato. L’ufficio guida gli sforzi diplomatici del governo per garantire il rilascio degli americani detenuti ingiustamente all’estero.

Il Richardson Center, che sostiene specificamente anche le famiglie di ostaggi e detenuti Lei disse Sta lavorando per conto della famiglia Griner nel tentativo di ottenere il suo rilascio.

Un portavoce della lega ha dichiarato la scorsa settimana che la WNBA ha considerato la mossa delle autorità federali di classificare Greiner come detenuta ingiustamente come uno “sviluppo positivo e il prossimo passo per il suo rimpatrio a casa”.

Griner è stata la prima scelta nel Draft WNBA 2013 ed è uno dei migliori giocatori di tutti i tempi della lega.

campionato che Ha iniziato la sua 26esima stagione regolare la scorsa settimana Senza Greiner, la sette volte stella è onorata con le sue iniziali e il numero di maglia (42) a margine di tutti gli stadi 12. La lega ha detto che Grenier riceverà anche il suo stipendio intero dalla WNBA.

La scorsa stagione, Grenier è arrivato secondo nella votazione per il premio Most Valuable Player. Il centro di 6 piedi-9 ha portato Mercury alle finali WNBA, dove Phoenix ha perso contro Chicago Sky.