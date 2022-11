La difesa dei Bells aveva 12 uomini in campo per fermare Dalvin Cook

Getty Images

La difesa dei Bills è arrivata con un grande stop per il running back dei Vikings cuoco delfino sul primo e gol dalla linea delle 2 yard ai supplementari della partita di domenica e lo hanno fatto con un piccolo aiuto in più.

L’allenatore dei Vikings Kevin O’Connell ha detto domenica che pensava che la difesa del Buffalo avesse 12 giocatori in campo quando hanno lanciato Cook per una sconfitta di tre yard, ma volevano confermarlo su nastro. Il nastro mostrava che O’Connell era giusto.

“So che a volte si muove molto velocemente lì dentro”, ha detto O’Connell tramite Kevin Seifert di ESPN.com.

Invece di ottenere un primo e un gol sulla linea delle 1 yard, i Vikings hanno giocato dalla linea delle 5 yard. Kirk cugini Fu espulso e un tiro incompleto prima che i Vikings dessero il via libera a un canestro. Bills ha portato al centro di punteggio, ma il ko Patrizio Peterson La vittoria è stata decisa da un’obiezione in end zone.

Lo staff arbitrale di domenica ha commesso due grossi errori a fine partita. Oltre a perdere 12 uomini, hanno richiesto un passaggio al wide receiver Bills Gabe Davis Nell’ultimo minuto di regolamento, è finito quando non controlla la palla per contatto con il terreno. L’assistente di replay non ha interrotto il gioco per la revisione del gioco, ha detto all’arbitro Walt Anderson il primo vicepresidente della NFL Avrebbero dovuto farlo.

Gli allenatori possono sfidare i 12 uomini che hanno perso in campo al di fuori degli ultimi due minuti di gioco o nei tempi supplementari. Tutti i resi iniziano dal chiosco in quei casi. L’allenatore dei Patriots Bill Belichick ha detto lunedì che pensa che gli allenatori dovrebbero essere sempre in grado Sfidare chiamate e situazioni come quelle a Buffalo la domenica è più probabile che attiri gli altri a questo punto di vista.